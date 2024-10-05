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Yeni Zelanda'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Wellington'un batısında meydana gelen deprem, yerel saatle 05.08'de kaydedildi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 23:08
Yeni Zelanda'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Yeni Zelanda'da Deprem

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'un batısında 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin Detayları

Yeni Zelanda Jeolojik Araştırmalar Merkezi GeoNet'in yaptığı açıklamaya göre, sarsıntı Wellington'un 25 kilometre batısında, yerel saat ile 05.08'de gerçekleşti. Depremin derinliği ise 30 kilometre olarak belirlendi.

Gelişmeler Takip Ediliyor

Şu anda, bu depremin neden olduğu can veya mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin durum üzerine çalışmaları devam ediyor.

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