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Yeni Zelanda'da Aktivistler, İsrail Askerleri İçin 'Soykırım Hattı' Kurdu

Filistin Dayanışma Ağı, New Zealand'da tatil yapan İsrail askerlerini bulmak için 'soykırım hattı' oluşturdu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 21:26
Yeni Zelanda'da Aktivistler, İsrail Askerleri İçin 'Soykırım Hattı' Kurdu

Yeni Zelanda'da 'Soykırım Hattı' Uygulaması Başladı

Yeni Zelanda'da aktivistler, ülkede tatil yapan İsrail askerlerinin yerini tespit etmek amacıyla soykırım hattı oluşturdu. Bu adım, Filistin Dayanışma Ağı Aotearoa (PSNA) tarafından duyuruldu. Yayımlanan açıklamada, "İsrailli askerler Yeni Zelanda'da tatil yapıyor. Onları bulabilmek için yardımınıza ihtiyacımız var, böylece burada hoş karşılanmadıklarını onlara bildirebiliriz." ifadeleri kullanıldı.

PSNA Başkanı'ndan Açıklama

PSNA Başkanı John Minto, 'soykırım hattı'nın sivillere zarar vermeyeceğini vurguladı. Minto, "Yayınladığımız metinlerde bunun Yahudi toplumuyla hiçbir ilgisi olmadığını açıkça belirttik. İsraillilerle hiçbir ilgisi yok. Bunun Gazze'deki soykırımdan sonra dinlenmek ve eğlenmek için burada bulunan İsrail askerleriyle bir ilgisi var." diyerek konuyu netleştirdi.

İlk Tepkiler ve İnsan Hakları Komiseri'nin Amaçları

Yeni Zelanda İnsan Hakları Komiseri Stephen Rainbow, PSNA'dan bu hattı kaldırmasını isteyerek, "Bu, insanları trajik sonuçlara yol açabilecek davranışlara teşvik edebilir. Bu nedenle bu durum emsal teşkil ediyor." şeklinde yorumladı.

İsrail Askerlerinin Durumu ve Uluslararası Tepkiler

PSNA, daha önce İsraillilerin Gazze'deki soykırımdan sonra dinlenme ve eğlenme amacıyla ülkeyi vizesiz ziyaret ettiklerine dikkat çekmişti. Yeni Zelanda hükümetine, İsrail askerlerinin girişlerine izin verilmemesi çağrısında bulundu. Gazze'de savaş suçu işledikleri iddia edilen çok sayıda İsrail askeri, Brüksel merkezli Hind Rajab Vakfı tarafından tespit edilmiş ve bu kişilerin tutuklanması talep edilmiştir.

Öte yandan, İsrailli yedek asker Yuval Vagdani, yetkililerin 3 Ocak'ta soruşturma başlattığını öğrenince tatil için gittiği Brezilya'dan Arjantin'e kaçmıştır.

Son Durum

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 47 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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