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Yeni Zelanda'da Bakım Altındaki Kişilerde İstismar Oranı Endişe Verici

Yeni Zelanda'da 1950-2019 yıllarında bakım altındaki kişilerin üçte birinin istismara uğradığı belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 10:47
Yeni Zelanda'da Bakım Altındaki Kişilerde İstismar Oranı Endişe Verici

Yeni Zelanda'da Üzücü İstatistikler

Yeni Zelanda'da 1950 ila 2019 yılları arasında devlet veya kilise bakımı altında bulunan 655 bin çocuk ve bakıma muhtaç yetişkinden yaklaşık 200 bininin çeşitli şekillerde istismara uğradığı tespit edildi.

İstismar Raporu Yayınlandı

New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, bakım altında bulunan kişilerin maruz kaldığı istismar konusundaki soruşturma tamamlandı ve rapor kamuoyuna sunuldu.

Raporun Detayları

Yayımlanan raporda, belirtilen sürede bu kadar büyük bir grubun, tecavüz, işkence ve zorla çalıştırma gibi ağır istismar türlerine maruz kaldığı kaydedildi. Özellikle, mağdurların çoğunun yerli halk Maorilerden oluştuğu vurgulandı.

Ulusal Bir Utanç

İstismar vakalarının boyutu "tahmin edilemez" olarak ifade edilirken, devletin bu tür istismarları önlemede başarısız olduğu sonucuna varıldı. Raporda, olayların "ulusal bir utanç" olduğu belirtildi ve sorumluların tespit edilerek adalet önüne çıkarılması talep edildi.

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