Yeni Zelanda'da Cüce Mavi Balina Kurtarıldı

Yeni Zelanda'da Cüce Mavi Balina Kurtarma Operasyonu

Kawau Adası'nda, 16 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, yaklaşık 15 metre uzunluğundaki bir cüce mavi balina, Schoolhouse Bay bölgesindeki iskelenin altına sıkıştı. Balinanın kurtarılması için Yeni Zelanda Koruma Dairesi (DOC) ve uzmanlar harekete geçti.

Balinanın Kurtarılması Süreci

Uzman ekip, iskelenin sökülmesiyle balinayı kurtarma işlemini başlattı. İskeleyi söken ekip, balinayı yönlendirdi ve sıkıştığı yerden çıkararak derin sulara doğru yüzmesini sağladı.

Yetkililerin Açıklamaları

DOC yetkilileri, bu durumun "oldukça beklenmedik" olduğunu belirtti. Ayrıca, bölge sakinlerine, çevrede balina görmeleri halinde durumu bildirmeleri çağrısında bulundu.