DOLAR
34,01 0,08%
EURO
38,01 -0,3%
ALTIN
2.831,76 -1,08%
BITCOIN
2.151.263,84 -4,94%

Yeni Zelanda'da Cüce Mavi Balina Kurtarıldı

Kawau Adası'nda iskelenin altına sıkışan cüce mavi balina, yapılan operasyonla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:47
Yeni Zelanda'da Cüce Mavi Balina Kurtarıldı

Yeni Zelanda'da Cüce Mavi Balina Kurtarma Operasyonu

Kawau Adası'nda, 16 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, yaklaşık 15 metre uzunluğundaki bir cüce mavi balina, Schoolhouse Bay bölgesindeki iskelenin altına sıkıştı. Balinanın kurtarılması için Yeni Zelanda Koruma Dairesi (DOC) ve uzmanlar harekete geçti.

Balinanın Kurtarılması Süreci

Uzman ekip, iskelenin sökülmesiyle balinayı kurtarma işlemini başlattı. İskeleyi söken ekip, balinayı yönlendirdi ve sıkıştığı yerden çıkararak derin sulara doğru yüzmesini sağladı.

Yetkililerin Açıklamaları

DOC yetkilileri, bu durumun "oldukça beklenmedik" olduğunu belirtti. Ayrıca, bölge sakinlerine, çevrede balina görmeleri halinde durumu bildirmeleri çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Narin Abisi Enes Cinayet İçin Malatya'dan 1 Gün Önce Çağrıldı
2
Yunanistan, Fransa'dan Firkateyn Siparişini Arttırmayı Planlıyor
3
Gaziler Günü'nde Kahramanlar Onurlandırıldı
4
Libya Trablus Havaalanı İnşaat Anlaşmasını İptal Etti
5
Muğla Açıklarında 72 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
6
Diyarbakır'daki Öğrenciyi Öğretmeni Hayata Döndürdü

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti