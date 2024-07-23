Yeni Zelanda’da Koruma Altındaki Kuşu Yiyen Yarışmacı Diskalifiye Edildi

Yeni Zelanda'daki Skandal

Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen bir televizyon programında, yarışmacı Spencer Corry Jones, koruma altındaki bir kuş türünü öldürüp yemesiyle büyük bir skandala yol açtı. Radio New Zealand (RNZ) haberine göre, yarışmacı, "Maori tavuğu" olarak bilinen bu kuşu, zorlu parkurda diğer katılımcılarla rekabet ederken avladı.

Özür ve Açıklama

Olayın ardından kameralar önüne geçen Jones, kuşu öldürürken kuralları ihlal ettiğini bilse de ne yazık ki açlık nedeniyle böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu olay sonucunda hem Jones hem de takım arkadaşı programdan diskalifiye edildi.

Yetkililerden Açıklama

Yeni Zelanda'nın Koruma Departmanı, olay ile ilgili bir açıklama yaptı ve yapım şirketiyle koruma altında olan türlerin avlanmayacağı ve tüketilmeyeceği konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi. Koruma Departmanı'nın soruşturma ekibi lideri Dylan Swain, televizyon programını yapan ekibe katılımcıların koruma kurallarına riayet etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunulduğunu belirtti.