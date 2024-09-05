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Yeni Zelanda'da Maoriler'in Yeni Kraliçesi Tahta Çıktı

Maoriler'in Kralı hayatını kaybedince, 27 yaşındaki kızı yeni kraliçe olarak tahta geçti.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:14
Yeni Zelanda'da Maoriler'in Yeni Kraliçesi Tahta Çıktı

Yeni Zelanda'da Maoriler'e Yeni Kraliçe Atandı

Yeni Zelanda'nın yerli halklarından Maoriler, Kral Tuheitia Potatau te Wherowhero VII'nin aniden hayatını kaybetmesinin ardından yeni bir döneme adım atmış oldu. Kral, hastanede geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında 69 yaşında hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni ve Yeni Taç Giyme Seremonisi

The New Zealand Herald'ın aktardığına göre, Kral Tuheitia'nın cenaze töreni, yedi gün süren yas sürecinin ardından düzenlendi. Törende çeşitli geleneksel seremoniler gerçekleştirildi ve bu özel günde, Kralın en küçük kızı Nga Wai Hono i te Po, Maoriler’in yeni kraliçesi olarak taç giydi.

Yeni Kraliçe’nin Profili

27 yaşındaki yeni kraliçe, Maori kültürel çalışmaları üzerine yüksek lisans eğitimi almış ve Maoriler tarihindeki ikinci kadın kraliçe ünvanını elde etmiştir. Bu olay, Maori topluluğu için önemli bir geçiş dönümü olarak kaydedildi.

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