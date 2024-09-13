Yeni Zelanda'da Şiddetli Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güney Adası'nda etkili olan kar yağışı yolları kapadı, eğitime ara verildi ve elektrik kesintileri yaşandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 17:31
Yeni Zelanda'da Şiddetli Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yeni Zelanda'daki Kar Fırtınası Etkilerini Gösterdi

Yeni Zelanda'nın Güney Adası, yoğun kar yağışının etkisiyle zorlu bir dönem geçiriyor. Bu durum, yolların kapanması, eğitim kurumlarında ara verilmesi ve elektrik kesintilerine neden oldu.

Kar Yağışı ile Mücadele Ediliyor

Yeni Zelanda'nın kamu radyosu RNZ tarafından bildirilen gelişmelere göre, özellikle Otago ve Canterbury bölgelerinde ağır kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, bu yoğun kar sebebiyle bazı şehirlerarası yolların kapandığını duyurdu.

Elektrik Kesintileri ve Uyarılar

Elektrik hizmetlerinin tekrar sağlanabilmesi için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığı belirtilirken, Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi de olumsuz hava koşullarının devam edeceğine dair uyarılarda bulundu. Şehirlerarası yolculuk yapacak olanların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Çığ Tehlikesine Dikkat!

Bölgedeki dağlık yolları kullanacaklara da uyarılarda bulunan Yeni Zelanda Dağ Güvenliği Dairesi Üst Yöneticisi Mike Daisley, "Bu koşullarda çığ bölgelerine seyahat edilmemesi önerilmektedir," dedi. Bu açıklama, dağlık alanlarda yaşanabilecek tehlikeler hakkında farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

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