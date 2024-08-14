Yeni Zelanda'da Yanlışlıkla Metamfetamin İçeren Şeker Dağıtımı

Yardım Derneği Skandalı

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde, evsizlere yönelik yardım çalışmaları yürüten bir dernek, yanlışlıkla yüksek dozda metamfetamin içeren şekerler dağıttı. Auckland City Mission adlı hayır kurumu, bu olayın kimliği belirsiz bir kişi tarafından bağışlanan şekerlerden kaynaklandığını duyurdu.

Olayın Gelişimi

Açıklamalara göre, şekerleri tadan birçok kişi, tatlarının son derece kötü olması nedeniyle bu şekerleri tükürdü. Müfettiş Glenn Baldwin, bir kişinin bu durum hakkında derneğe uyarıda bulunması sonrasında konunun yetkililere bildirildiğini belirtti.

Sağlık Durumu

Şekerleri tadan ve olumsuz etki hisseden personel dahil olmak üzere toplam üç kişi hastaneye kaldırıldı; ancak hepsi taburcu edildi.

Düşük Risk Penceresi

Yeni Zelanda Uyuşturucu Vakfı sözcüsü Ben Birks Ang, yapılan testlerde şekerlerin her birinde metamfetamin miktarının olması gereken seviyenin 300 katına kadar çıktığını ve bu durumun ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini ifade etti. Ang, uyuşturucuların şeker gibi ürünlere gizlenmesinin yaygın bir kaçakçılık tekniği olduğunu söyledi.

Şirketin Açıklaması

Şeker üreticisi firma ise yaptığı açıklamada, ürünlerinde yasa dışı uyuşturucuların kullanılmasını asla kabul etmediğini belirterek, şekerlerin "(üretim sonrası) yanlış amaçla kullanılmış olabileceğini" vurguladı. Firma, bu konuda yetkililerle işbirliği yapma taahhüdünde bulundu.

Metamfetamin Hakkında Bilgi

Merkezi sinir sistemi üzerinde güçlü ve son derece bağımlılık yapıcı etkisi olan metamfetamin, genellikle beyaz, kokusuz ve acı bir tadı olan kristalize bir toz şeklin de bulunuyor, ve su veya alkol ile kolayca çözülüyor.