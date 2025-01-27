DOLAR
35,73 -0,15%
EURO
37,55 -0,21%
ALTIN
3.146,92 1,06%
BITCOIN
3.595.605,03 4,14%

Yeni Zelanda, Dijital Göçebeler İçin Vize Şartlarını Yeniliyor

Yeni Zelanda, dijital göçebeleri çekmek amacıyla vize şartlarını kolaylaştırıyor. Uzaktan çalışanlar için yeni uygulama tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 17:28
Yeni Zelanda, Dijital Göçebeler İçin Vize Şartlarını Yeniliyor

Yeni Zelanda'dan Dijital Göçebelere Özel Vize Düzenlemesi

Yeni Zelanda, ülkeye seyahat eden ve uzaktan çalışan ''dijital göçebeleri'' çekmek amacıyla vize şartlarını kolaylaştıracağını duyurdu. Bu yenilik, dijital nomad olarak adlandırılan turistlerin ülkeye gelirken aynı zamanda çalışmasına olanak tanıyacak.

Vize Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler

Yeni Zelanda hükümetinin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, vize uygulamalarında önemli değişikliklerin yapılacağı bildirildi. Açıklamada, ''dijital göçebe'' olarak tanımlanan turistlerin, yolculukları sırasında yabancı işverenleriyle uzaktan çalışabilmelerini mümkün kılacak yeni düzenlemelerin geleceği vurgulandı.

Bu uygulama, yalnızca kısa süreli turistleri değil, aynı zamanda uzun süreli ziyaretçi vizesiyle ülkeye gelen bireyleri de kapsayacak. Yeni vize uygulamasının yalnızca uzaktan çalışan ve Yeni Zelanda'dan gelir elde etmeyen kişilere fayda sağlayacağı belirtiliyor.

Dijital Göçebeliğin Önemi

Kovid-19 sonrası dönemde yaygınlaşan dijital göçebelik, çalışanlara seyahat ederken iş hayatlarına devam etme fırsatı sunuyor. Bu durum, aynı zamanda gittiği ülkelerin ekonomilerine de katkıda bulunuyor. Yeni Zelanda'nın bu adımı, dijital göçebeler için cazip bir çalışma ve keşif alanı oluşturacak.

İLGİLİ HABERLER

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
2
AB, Suriye Yaptırımlarını Hafifletmek İçin Yol Haritası Üzerinde Anlaştı
3
Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı
4
Kartalkaya Yangını: Tutuklu Belediye Görevlilerinin İfadeleri Ortaya Çıktı
5
Beykoz'da Çöken Zeminin Tehlikesi: Gecekondu Mühürlendi
6
Bolu Otel Yangınına İlişkin Sosyal Medya Paylaşımlarına Soruşturma Başlatıldı

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!