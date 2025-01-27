Yeni Zelanda, Dijital Göçebeler İçin Vize Şartlarını Yeniliyor

Yeni Zelanda'dan Dijital Göçebelere Özel Vize Düzenlemesi

Yeni Zelanda, ülkeye seyahat eden ve uzaktan çalışan ''dijital göçebeleri'' çekmek amacıyla vize şartlarını kolaylaştıracağını duyurdu. Bu yenilik, dijital nomad olarak adlandırılan turistlerin ülkeye gelirken aynı zamanda çalışmasına olanak tanıyacak.

Vize Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler

Yeni Zelanda hükümetinin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, vize uygulamalarında önemli değişikliklerin yapılacağı bildirildi. Açıklamada, ''dijital göçebe'' olarak tanımlanan turistlerin, yolculukları sırasında yabancı işverenleriyle uzaktan çalışabilmelerini mümkün kılacak yeni düzenlemelerin geleceği vurgulandı.

Bu uygulama, yalnızca kısa süreli turistleri değil, aynı zamanda uzun süreli ziyaretçi vizesiyle ülkeye gelen bireyleri de kapsayacak. Yeni vize uygulamasının yalnızca uzaktan çalışan ve Yeni Zelanda'dan gelir elde etmeyen kişilere fayda sağlayacağı belirtiliyor.

Dijital Göçebeliğin Önemi

Kovid-19 sonrası dönemde yaygınlaşan dijital göçebelik, çalışanlara seyahat ederken iş hayatlarına devam etme fırsatı sunuyor. Bu durum, aynı zamanda gittiği ülkelerin ekonomilerine de katkıda bulunuyor. Yeni Zelanda'nın bu adımı, dijital göçebeler için cazip bir çalışma ve keşif alanı oluşturacak.