Yeni Zelanda, Filistin Devleti Tanıma Tutumunu New York'ta Netleştirecek

Winston Peters, Yeni Zelanda'nın Filistin Devleti'ni tanıma tutumunu gelecek hafta New York'ta yapılacak görüşmelerde netleştireceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 12:43
Winston Peters, BM Genel Kurulu ziyaretinde karar sinyali verecek

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, ülkesinin Filistin Devletini tanıma konusundaki tutumunu gelecek hafta New York'ta netleştireceğini açıkladı.

Peters, gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere hafta sonu New York'a gideceğini belirtti.

Bakan Peters, "New York'ta geçireceğimiz süre, çok çeşitli ortakların dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukları nasıl algıladıkları ve ele aldıkları hakkında bilgi toplamak ve bu sayede çeşitli konulardaki kendi politika pozisyonlarımızı şekillendirmek için ideal bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

Peters, Filistin Devletinin tanınması gibi karmaşık bir konuyu Yeni Zelanda'nın aylardır temkinli ve dikkatli şekilde ele aldığını kaydederek, "Önümüzdeki haftaki görüşmeler, mevcut en son bilgilere dayanarak Yeni Zelanda'nın bu önemli konudaki tutumunu netleştirmemize yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, Kanada, Fransa ve Avustralya dahil bazı ülkeler, yaklaşan BM Genel Kurulunda Filistin Devletini resmen tanıma planlarını açıklamıştı.

