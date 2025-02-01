Yeni Zelanda, İsraillilerin Askerlik Bilgileri İddiasını Reddetti

Yeni Zelanda, İsraillilerden Askerlik Bilgisi Talebini Reddetti

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, turist vizesi için başvuran 18 yaş üstü İsraillilere askerlik geçmişleriyle ilgili soru sorulduğu iddialarını yalanladı.

Medya İddiaları ve Tepkiler

Haaretz ve The Times of Israel gibi medya organlarında yer alan haberlerde, Yeni Zelanda'ya giriş yapan İsraillilerden orduda görev yapıp yapmadıkları, yedeklik durumları gibi soruların yöneltildiği öne sürüldü. Bu iddialar sonrası, ABD'nin Texas Senatörü Ted Cruz, X sosyal medya platformunda Yeni Zelanda'yı eleştirdi.

Bakan Peters’in Açıklamaları

Bakan Peters, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu haberleri kesin bir dille yalanladı. İsraillilerin Yeni Zelanda'ya seyahat etmek için vizeye ihtiyaçları olmadığını ve askerlik görevlerini beyan etmelerinin gerekmediğini vurguladı. Ayrıca, İsraillilerin ülkesinde 'memnuniyetle karşılanacağı' ifade edildi.

Ted Cruz’un Eleştirisi

Ted Cruz, söz konusu iddialara ilişkin yaptığı paylaşımda, 'Kendilerini ve ülkelerini savundukları için İsrail vatandaşlarını cezalandıran Yeni Zelanda’yı normal bir müttefik olarak görmek zor.' şeklinde bir yorumda bulundu.

İddiaların Detayları

Times of Israel gazetesi, Yeni Zelanda'ya turist vizesi için başvuran 18 yaş üstü İsraillilere, İsrail ordusunda görev yapıp yapmadıkları ve yedeklik durumları hakkında sorular sorulduğunu bildirmişti. Ayrıca, orduda görev yaptığını belirtenlerden hizmet tarihleri, görev yerleri ve savaş suçlarına karışıp karışmadıkları gibi konularda form doldurmalarının istendiği öne sürüldü. Güvenlik nedeniyle askerlik bilgilerini açıklamayan kişilerin ise vize alamadığı indikleri haberde yer aldı.