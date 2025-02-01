DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.630.548,7 -0,22%

Yeni Zelanda, İsraillilerin Askerlik Bilgileri İddiasını Reddetti

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı, İsraillilerden askerlik bilgisi istenmediğini açıkladı ve iddiaları yalanladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 20:52
Yeni Zelanda, İsraillilerin Askerlik Bilgileri İddiasını Reddetti

Yeni Zelanda, İsraillilerden Askerlik Bilgisi Talebini Reddetti

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, turist vizesi için başvuran 18 yaş üstü İsraillilere askerlik geçmişleriyle ilgili soru sorulduğu iddialarını yalanladı.

Medya İddiaları ve Tepkiler

Haaretz ve The Times of Israel gibi medya organlarında yer alan haberlerde, Yeni Zelanda'ya giriş yapan İsraillilerden orduda görev yapıp yapmadıkları, yedeklik durumları gibi soruların yöneltildiği öne sürüldü. Bu iddialar sonrası, ABD'nin Texas Senatörü Ted Cruz, X sosyal medya platformunda Yeni Zelanda'yı eleştirdi.

Bakan Peters’in Açıklamaları

Bakan Peters, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu haberleri kesin bir dille yalanladı. İsraillilerin Yeni Zelanda'ya seyahat etmek için vizeye ihtiyaçları olmadığını ve askerlik görevlerini beyan etmelerinin gerekmediğini vurguladı. Ayrıca, İsraillilerin ülkesinde 'memnuniyetle karşılanacağı' ifade edildi.

Ted Cruz’un Eleştirisi

Ted Cruz, söz konusu iddialara ilişkin yaptığı paylaşımda, 'Kendilerini ve ülkelerini savundukları için İsrail vatandaşlarını cezalandıran Yeni Zelanda’yı normal bir müttefik olarak görmek zor.' şeklinde bir yorumda bulundu.

İddiaların Detayları

Times of Israel gazetesi, Yeni Zelanda'ya turist vizesi için başvuran 18 yaş üstü İsraillilere, İsrail ordusunda görev yapıp yapmadıkları ve yedeklik durumları hakkında sorular sorulduğunu bildirmişti. Ayrıca, orduda görev yaptığını belirtenlerden hizmet tarihleri, görev yerleri ve savaş suçlarına karışıp karışmadıkları gibi konularda form doldurmalarının istendiği öne sürüldü. Güvenlik nedeniyle askerlik bilgilerini açıklamayan kişilerin ise vize alamadığı indikleri haberde yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2 Şubat 2025 Gündemi: Önemli Mitingler ve Spor Etkinlikleri
2
Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı
3
İsrail'in Cenin Kentinde Hava Saldırıları: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Ukrayna'da Rus Ordusunun Yatılı Okula Hava Saldırısı
5
İsrail’de 7 Ekim Saldırıları İçin Soruşturma Komisyonu Tasarısı Reddedildi
6
43. Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali Coşkuyla Kutlandı
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti Heyetini Kabul Etti

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı