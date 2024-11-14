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Yeni Zelanda Parlamentosunda 'Haka' Protestosu: Tartışmalı Yasa Tasarısına Tepki

Maori üyeleri, 184 yıllık antlaşmayı yeniden yorumlayacak yasa tasarısını 'Haka' dansı ile protesto etti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:48
Yeni Zelanda Parlamentosunda 'Haka' Protestosu: Tartışmalı Yasa Tasarısına Tepki

Yeni Zelanda Parlamentosu'nda 'Haka' Dansı ile Protesto

Yeni Zelanda Parlamentosu'nda yer alan Maori üyeleri, İngilizler ile yerli Maoriler arasındaki 184 yıllık antlaşmayı yeniden yorumlayacak tartışmalı yasa tasarısının oylanmasını engellemek amacıyla 'Haka' dansı ile protesto gösterisi düzenledi.

Protesto Gösterisi ve Sonrası

Yeni Zelanda basınında çıkan haberlere göre, parlementoda yasa tasarısı için yapılacak oylama öncesinde, yerli haklarını savunan politikaları ile bilinen Te Pati Maori Partisi üyeleri protesto gerçekleştirerek bu önemli konuda seslerini yükseltti.

Tasarıya karşı çıkan milletvekilleri, Haka dansı yaparak oylamada karşı durduklarını gösterirken, parlamento oturumu kısa bir süreliğine askıya alındı.

Yasa Tasarısının Detayları

ACT New Zealand Partisi lideri David Seymour, tasarıya karşı olanların korku ve bölünmeyi 'körüklemek' istediklerini belirtirken, tartışmalı yasa, Yeni Zelanda'nın yaklaşık 5.23 milyonluk nüfusunun %20'sini oluşturan yerli Maori halkının haklarına zarar verici olarak birçok Maori ve destekçisi tarafından eleştiriliyor.

Koalisyon hükümetinin sunduğu Antlaşma İlkeleri Yasası, 1840'ta imzalanan Waitangi Antlaşmasını 'yeniden yorumladığı' iddiaları ile Maorilerin tepkisini çekiyor. Bu yasa, hükümetin Waitangi Antlaşması kapsamında yerli halkların haklarını tanıdığını ancak bu hakların yerli halklardan olmayan kişilerin haklarından farklılık göstermesi durumunda konunun parlamento tarafından görüşülerek karara bağlanmasını öngörüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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