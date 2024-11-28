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Yeni Zelanda, Rusya'ya Füze Tedarik Eden İranlıları Yaptırım Listesine Ekledi

Yeni Zelanda, Rusya'ya balistik füze ve İHA tedarik eden 7 İranlı ile 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:06
Yeni Zelanda, Rusya'ya Füze Tedarik Eden İranlıları Yaptırım Listesine Ekledi

Yeni Zelanda'dan Sert Yaptırım Hamlesi

Yeni Zelanda, Rusya'ya balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) tedarik eden 7 İranlı ile 5 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

Dışişleri Bakanı Peters'tan Açıklama

Dışişleri Bakanı Winston Peters, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bu yeni yaptırımlar, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Ukrayna'daki cephe hatlarında (Rus silahlı kuvvetleri tarafından) yasa dışı kimyasal maddeler kullandığına dair son bulgulara yanıt niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, yeni yaptırımların özellikle İranlı 7 kişi ve 5 kuruluşu hedef aldığı kaydedildi. İranlıların silah transferinin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı kolaylaştırdığına dikkat çekildi ve Yeni Zelanda'nın destek sağlayan kişi ve kuruluşları kınadığı belirtildi.

Yaptırımların Geçmişi

Yeni Zelanda'nın Rusya Yaptırımlar Yasası çerçevesinde Mart 2022'den bu yana uyguladığı yaptırımlar kapsamında 1700'den fazla kişi ve kuruluşa işlem yapıldığı vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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