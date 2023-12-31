Yeni Zelanda ve Avustralya 2024'e 'Merhaba' dedi!

Dünya genelinde 2024'e girme heyecanı her geçen dakika artıyor. Geri sayımın devam ettiği bu anlarda, Güney yarım kürede yer alan Yeni Zelanda, diğer ülkelerden önce 2024'e adım attı. Auckland kentinde binlerce kişi, Sky Tower’da düzenlenen muazzam havai fişek gösterileri ile yeni yılı coşkuyla karşıladı. Avustralya ise 2024'e görkemli havai fişek gösterisiyle "merhaba" dedi.

Güney yarım küresindeki bu kutlamalara ek olarak, Avustralya'da Sidney şehrindeki Harbour Köprüsü renkli ışık gösterileriyle süslendi ve gökyüzü havai fişek gösterileriyle aydınlandı. Bu muazzam görsel şölen, izleyenleri büyüledi. Avustralya'nın ardından Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya gibi birçok ülke, sırasıyla 2024'e girecek.



