Yenice'de asfalt çalışmasında akıma kapılan işçi öldü, bir işçi yaralandı

Karabük Yenice'de asfaltlama çalışmasında elektrik akımına kapılan iki işçiden Servet Kayaoğlu hayatını kaybetti; Yasin Özgün'ün tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:50
Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen iş kazası

Karabük’ün Yenice ilçesinde sürdürülen asfaltlama çalışması sırasında iki işçi, bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Kazada ağır yaralanan işçi Servet Kayaoğlu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer işçi Yasin Özgün ise yaralı olarak tedavi altına alındı ve sağlık durumunun sürdüğü bildirildi.

Olayı fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

