Yeniden Refah Partili Bekin'den Trump'ın Başkanlık Dönemi Açıklamaları

Bekin, Trump'ın Yeni Dönemine Dikkat Çekti

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesini değerlendirdi. Bekin, Trump'ın ABD ve İsrail’in hayati çıkarlarını koruma çabalarına dikkat çekerek, yeni bir Orta Doğu politikası oluşturmak için önemli adımlar atacağının altını çizdi.

Politik İlişkilerin Geleceği Konusunda Endişeler

Bekin, yaptığı basın toplantısında, “ABD Başkanlık seçimlerinde büyük başarı elde ederek yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın geçmişte Türkiye’ye karşı sergilediği tehditkar ve olumsuz politikalardan hareketle, bundan böyle Türkiye ile nasıl bir politik yol haritası içerisinde olacağı doğru bir merak konusudur.” ifadelerini kullandı.

Trump'ın, daha zayıf ve korumasız ülkelerden oluşan bir Orta Doğu politikası oluşturma çabaları, Türkiye'nin bu durumu dikkatle izlemesi gerektiğini vurgulayan Bekin, “Bu durumun Türkiye'yi daha zorlu bir konjonktürle karşı karşıya bırakması söz konusu olabilir.” açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Politika Öncelikleri

Sonuç olarak, geçmişte ABD'ye tek taraflı bağımlı politikaların getirdiği noktayı değerlendiren Bekin, Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen politikaların hayata geçirilmesinin artık kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.