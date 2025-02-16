Yeniden Refah Partisi Çorlu 3. Olağan Kongresi Yapıldı

Yeniden Refah Partisi'nin Çorlu 3. Olağan Kongresi'nde Suat Kılıç, Türkiye'yi dolaşarak büyüyerek iktidara yürüyeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:29
Yeniden Refah Partisi Çorlu 3. Olağan Kongresi Yapıldı

Yeniden Refah Partisi Çorlu 3. Olağan Kongresi Gerçekleşti

Yeniden Refah Partisi'nin Çorlu 3. Olağan Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın katılımıyla düzenlendi. Kongre, Zafer Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

Kılıç, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde kendilerini ifade etmeyi ve projelerin hayata geçirilmesini sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yoğun çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

İktidara Kararlı Adımlarla Yürüyoruz

Suat Kılıç, iktidar hedeflerine yönelik olarak, "Bir toplantıyla iktidara gelemeyiz, bir sloganla iktidara gelemeyiz; her adım büyümeye bir vesiledir. Adım adım, adam adam inşallah büyümeye devam edeceğiz" dedi.

Kılıç, ayrıca hedeflerinin sadece sayı olarak değil, kadın, genç ve üye bazında da büyümek olduğunu vurgulayarak, "Hayal kurmadan harekete geçmek mümkün değil. Her hareket bir hayalle başlar" şeklinde konuştu.

Kılıç, partinin hedefleri arasında hayalleri gerçeğe dönüştürüp büyük icraatlarla verilen sözleri yerine getirmek olduğunu dile getirdi. Kongre sonunda yapılan seçimde Abdülselam İzsiz ilçe başkanı seçildi. Kongreye, İl Başkanı Tuncay Çakır ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Çorlu 3. Olağan Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın (ortada)...

Yeniden Refah Partisi Çorlu 3. Olağan Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın (ortada) katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeniden Refah Partisi Çorlu 3. Olağan Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın (ortada)...

Yeniden Refah Partisi Çorlu 3. Olağan Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın (ortada) katılımıyla gerçekleştirildi.

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