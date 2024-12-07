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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aşıla: 'Tarihin en badireli dönemlerinden birini yaşıyoruz'

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, İslam dünyasının en zor dönemlerinden geçtiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 19:07
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aşıla: 'Tarihin en badireli dönemlerinden birini yaşıyoruz'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aşıla'dan Çarpıcı Açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Sürmene Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen partisinin Sürmene 3. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İslam dünyası'nın zor bir süreçten geçtiğini vurguladı.

İslam Coğrafyası Tedirgin Ediyor

Aşıla, kongredeki konuşmasında, "Tarihin en badireli dönemlerinden birini yaşıyoruz. Belki de İslam coğrafyası tarihinde olmadığı kadar dağınık, paramparça. Hele son 3-4 gündür yaşadığımız Suriye'deki gelişmeler bizi daha tedirgin etmeye başladı," ifadelerini kullandı.

İnsanlık İçin Ayrımcılığa Karşı Çalışma Vurgusu

Konuşmasında, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan bütün insanlığın kurtuluşu ve refahı için çalışmayı düstur edindiklerinin altını çizen Aşıla, Siyonizm konusuna da dikkat çekti. Aşıla, "Siyonizm mikrobunu bilmeden, bugün niye bu haldeyiz, niye İslam coğrafyası kan gölü, niye ekonomik olarak perişan haldeyiz, niye manevi değerlerimiz alt üst oldu bunları çözemeyiz," dedi.

Kongrenin Hayırlı Olmasını Temenni Etti

Aşıla, kongrede Orhan Kahveci'nin tek aday olarak katıldığını belirterek, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla (ortada)...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla (ortada), Sürmene Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin Sürmene 3. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla (ortada)...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla (ortada), Sürmene Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin Sürmene 3. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

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