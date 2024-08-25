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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Manisa'da Belediye Yönetim Vizyonunu Açıkladı

Erbakan, Selendi'de Milli Görüş belediyeciliği ile ahlaklı yönetim hedeflerini belirtti.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 21:56
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Manisa'da Belediye Yönetim Vizyonunu Açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Manisa'da Konuştu

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, Manisa'nın Selendi ilçesinde önemli mesajlar verdi. Erbakan, "Milli görüş belediyeciliğinin bereketiyle, aziz milletimizin feraseti ve desteğiyle, teşkilatımızın gayreti ve terlemesiyle yapılacak olan ilk seçimde iş başına geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Ahlak ve Hizmet Ön Planda

Selendi'de çeşitli ziyaretlerde bulunan Erbakan, ilçeye atlı cirit ekiplerinin eşlik ettiği bir karşılama töreni sonrasında Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Yeniden Refah Partisi olarak, "ahlaklı belediyecilik" anlayışını benimseyeceklerini belirterek, hizmet belediyeciliği ile sorunları dert edeceklerini vurguladı.

Üretim ve İstihdam Yatırımları

Erbakan, konuşmasında üretim ve istihdama yönelik yatırımlara odaklanacaklarını, israfı önleyeceklerini söyledi. Ayrıca, "Yeniden Refahla yeniden bolluk ve bereket dönemini başlatacağız" şeklinde belirtti.

Belediyecilikte Maneviyat ve Ahlak

Erbakan konuya dair, "Belediye başkanlarımız, rahmetli hocamızın da dediği gibi, gerekirse bir fakirin çuvalını sırtında taşımaktan şeref duyar. Önceliğimiz ahlak ve maneviyat olacaktır; belediye başkanlığını ibadet boyutunda yapacağız" dedi.

Erbakan, Selendi'nin refahı için Milli Görüş belediyeciliğinin faydasını dile getirirken, belediyenin sorunları hakkında Belediye Başkanı Murat Daban'dan bilgi aldı. Makamda Erbakan'a, Osmanlı tuğrası ve yöresel kilim hediye edildi.

Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan, Manisa'nın Selendi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan, Manisa'nın Selendi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan, Manisa'nın Selendi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan, Manisa'nın Selendi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan, Manisa'nın Selendi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan, Manisa'nın Selendi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

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