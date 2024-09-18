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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bingöl'de

Fatih Erbakan, Bingöl'de yaptiği ziyaretlerde üretim ve istihdam vurgusunu ön plana çıkardı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:12
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bingöl'de

Yeniden Refah Partisi'nden Bingöl Ziyareti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bingöl'de bir dizi ziyaret gerçekleştirerek parti çalışmalarını anlattı. Erbakan, ziyareti sırasında yanındaki Genel Başkan yardımcıları Sacit Günbey, Suat Kılıç ve Nureddin Gül ile birlikte Genç ilçesine hareket etti.

Genç İli'nde Vatandaşlarla Buluştu

Genç Belediyesi önünde halka hitap eden Erbakan, üretim ve istihdama yapacakları yatırımlar hakkında bilgi vererek israfı önlemek için gereken adımları atacaklarını belirtti.

Erbakan, konuşmasında merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle anarak, "Bu davanın temelleri 1970’li yıllarda Bingöl ve Genç ilçesinde atıldı. Yeniden Refah Partisi, Türkiye politikalarında hızla büyüyen bir güç haline geldi" ifadelerini kullandı.

Seçmenlere Teşekkür ve Gelecek Vizyonu

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kendilerine destek veren seçmenlere teşekkür eden Erbakan, ilçe halkının güvenine layık olmak için çaba göstereceklerini vurguladı.

"5 yıl boyunca yapacağımız hizmetlerle Genç'i hak ettiği yere taşıyacağız. Milli görüş belediyeciliği, adalet demektir. Adaleti Genç Belediyemizde tesis edeceğiz" diyen Erbakan, her yaştan insana ulaşacak hizmetleri gerçekleştireceklerini ifade etti.

Bereket ve Merhamet Vurgusu

Erbakan, milli görüş belediyeciliğinin bereket, adalet ve hizmet anlayışını temsil ettiğini belirterek, "Denk bütçenin yapılmasıyla belediyemiz borçtan kurtulacak. Herkesin derdiyle dertlenecek, hizmet edecek bir anlayışla yürütülecek" dedi.

Ardından, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar ile bir araya gelen Erbakan, esnaf ziyaretinde bulundu ve belediyenin halk ekmek fabrikasının açılışına katıldı.

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