Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Samsun Ziyareti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Samsun'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Fatih Erbakan, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisine verilen destek için teşekkür etti.

Erbakan, burada yaptığı konuşmada, "Sizlere özel olarak teşekküre geldik. Vezirköprü Belediye Başkanlığını çok az farkla kazanamasak dahi burada aldığımız yüzde 38 oy, Türkiye genelinde bizi yüzde 7'ye taşıdı. Bu da Yeniden Refah Partisinin bir dahaki seçime iddialı bir şekilde girmesine vesile oldu. Belediye başkanlığını belki alamadık ama çok önemli bir başarı elde ettik," ifadelerini kullandı.

Ladik Belediye Başkanı'na Ziyaret

Erbakan, daha sonra Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ı ziyaret ederek, belediye binası önünde yaptığı konuşmada, Topal'a gayretli ve özverili çalışmaları sonucu tekrar belediye başkanı seçilmesi dolayısıyla teşekkür etti. "İkinci olarak başta ilçe başkanımız olmak üzere il başkanımız ve teşkilatlarımıza, üçüncü olarak da bizlere tekrar milli görüşün sancağını dikmeyi nasip ettiren değerli vatandaşlarımıza teşekkürü borç biliyorum. Milli görüş, ahlaklı belediyecilik anlayışıyla sizlere yapacağı hizmetlerle Allah'ın izniyle farkımızı göreceksiniz," şeklinde konuştu.

Esnaf Ziyaretleri ve Vatandaşlarla Sohbet

Belediye ziyaretinin ardından esnafı ziyaret eden Erbakan, vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca, Tekkeköy ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını da ziyaret eden Erbakan, burada da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Erbakan'a ziyaretlerinde Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ile partililer eşlik etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sağda), Samsun'da Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ı (solda) ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sağda), Samsun'da Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ı (solda) ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sağda), Samsun'da Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ı (solda) ziyaret etti.