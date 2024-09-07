Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Toplantıda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Fatih Erbakan'dan Önemli Açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İstifa Konusuna Dikkat Çekti

Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın partiden istifası hakkında, "Bu noktada söylediğimiz, halka rağmen milletin iradesine rağmen bir iş yapılmıştır. Böyle bir işten hayır gelmesi mümkün değildir." dedi.

Üye Hedeflerini Açıkladı

Erbakan, partilerinin Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi olduğunu belirterek, ilerleyen dönemlerde üye sayısını artırarak iktidara gelmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Ekonomik Durum ve Erken Seçim İhtimali

Türkiye'deki bankalara olan borcun 3,5 trilyon liraya ulaştığını belirten Erbakan, ekonomik verilerin erken seçim gündemine gelmesine neden olabileceğini ifade etti. "Erken seçim ister istemez gündeme gelecek diye düşünüyoruz." dedi.

Şanlıurfa'daki Seçmen Durumu

Gülpınar'ın istifasının ardından eğilimleri değerlendiren Erbakan, "Muhalif seçmen, Yeniden Refah seçmeni Sayın Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nde belediye başkanlığına devam etmesini istiyordu." ifadesinde bulundu.

Askeri Vesayet Konusunda Uyarı

Kara Harp Okulu'ndaki yemin görüntülerine ilişkin bir soruya, Erbakan şu yanıtı verdi: "Askeri vesayetin siyasetin üzerinde, millet iradesi üzerinde bulunmasını asla kabul edemeyiz." dedi.

Erbakan, geçmişteki askeri vesayet dönemine dönüşü reddederek, Türkiye'nin geleceğini halkın iradesinin belirleyeceğine inandığını dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı öncesinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı öncesinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı öncesinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.