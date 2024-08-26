Yeniden Refah Partisi Manisa'da Yeni İl Başkanlığı Açtı

Yeniden Refah Partisi Manisa'nın Yeni İl Binasını Açtı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı olarak, Manisa'da partisinin yeni İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Esnaf Ziyareti ve Halkla Buluşma

Erbakan'ın kentteki programının ikinci gününde, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ve İl Başkanı Serhat Orhan ile birlikte Kula ve Ahmetli ilçeleri ile il merkezinde esnaf ziyaretleri yaptı. Burada vatandaşlarla sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

Açılış Töreni ve Üye Sayısı Hedefleri

Açılış töreni, Hükümet Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Duanın ardından partililere hitap eden Erbakan, kentteki desteklerin kendisini sevindirdiğini belirtti. Geçtiğimiz yerel seçimlerin sonuçlarının ardından Yeniden Refah Partisi'nin hızla büyüyerek 550 bin üye sayısına ulaştığını vurguladı. Erbakan, yıl sonuna kadar 1 milyon üye hedefine ulaşacaklarını ifade etti.

Partinin Hızla Büyümesi

Erbakan, Türkiye siyasetinde hızla büyüyen bir siyasi akım olduklarını dile getirerek, açılışta emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmanın ardından kurdele kesilerek açılış resmiyet kazandı.