Yeniden Refah Partisi'nde Kasım Gülpınar İstifası Üzerine Açıklama Yapıldı

Yeniden Refah Partisi'nden Kasım Gülpınar İstifası Üzerine Açıklama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yerel yönetimden istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar hakkında basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıç, Gülpınar'ın, genel başkanlarıyla helalleşmeden ve veda etmeden ayrıldığını ifade ederek, "Sayın Gülpınar, gelirken selamla geldi, giderken selamsız gitti. Bu durumdan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz." dedi.

Ekonomi Yönetimine Eleştiriler

Kılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orda Vadeli Programını eleştirerek, "2024 yılı sonu enflasyon beklentisi %41,5 olarak revize edildi. Bugün Türkiye'de açlık sınırı 19.500 lira, asgari ücret ise 17.000 lira. Bu koşullar altında gerçek enflasyon yükü artmış olacaktır." açıklamasında bulundu. Türkiye'de asgari ücretle ve en düşük emekli maaşı ile yaşam sürdürülemez olduğunu vurgulayan Kılıç, ekonomik tedbirler alınması gerektiğinin altını çizdi.

Kasım Gülpınar'ın Geçişi Eleştirildi

Gazetecilerin Gülpınar'ın istifası hakkında sorularına yanıt veren Kılıç, Gülpınar'ın "Halkın nabzını tuttum, vatandaşların %73'ü parti değiştirme demedi" sözlerine atıfta bulunarak, "Bu durum, Şanlıurfa halkının %73'ünün bulunduğu yerden memnun olduğunu gösteriyor." diye konuştu. Ayrıca, Gülpınar'ın bağımsız bir aday olarak yola çıkmasını eleştirip, "Gücünü bağımsızdan deneseydi daha mantıklı olurdu." sözlerini sarf etti.

Erken Seçimler Bekleniyor

Kılıç, parti teşkilatlarının 2025 yılına odaklandığının altını çizerek, Türkiye'nin erken seçime doğru gittiğini belirtti. 2025 sonbaharının erken seçim için muhtemel bir tarih olduğunu vurgulayan Kılıç, "Erken seçim hasebiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü sonrasında 23 Kasım tarihinin makul olabileceğini düşünüyoruz." diyerek seçim takvimine dair değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.