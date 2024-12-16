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Yeniden Refah Partisi'nden Asgari Ücret Açıklaması: 'Enflasyona Ezdirilmesinler'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, asgari ücretteki beklentilere ilişkin açıklamalarda bulundu ve enflasyon endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 18:04
Yeniden Refah Partisi'nden Asgari Ücret Açıklaması: 'Enflasyona Ezdirilmesinler'

Yeniden Refah Partisi'nden Asgari Ücret Değerlendirmesi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, asgari ücret konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücret Teklifi ve Enflasyon Uyarısı

Kılıç, ülkedeki ekonomik koşullar altında asgari ücretin açıklanmasını beklediklerini vurguladı. "Teklifimiz 35 bin lirayı vermeyecekleri, veremeyecekleri ortada. Hiç olmazsa çalışanları enflasyona ezdirmesinler diye umutla gözlerinin içine bakıyoruz," dedi.

Suriye Süreci ve Türkiye’nin Rolü

Bunun yanı sıra Suriye'deki durumu da değerlendiren Kılıç, Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye’nin bölgedeki rolünün önemine dikkat çekti. Kılıç, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam'daki temaslarını dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Somaliland Krizinin Çözümü

Kılıç, Etiyopya ile Somali arasındaki Somaliland krizinin Türkiye'nin arabuluculuğunda çözülüyor olmasından da memnuniyet duyduklarını ifade etti. "Bu adımın, İslam dünyasında sorunları kökünden çözüme kavuşturacak D8 projesinin canlandırılmasına da vesile olmasını diliyoruz," şeklinde konuştu.

D8 Projesinin Önemi

D8 projesinin değerine değinen Kılıç, projenin eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın hatırası olduğunu kaydetti ve D8'in, İslam dünyasındaki köklü sorunların kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasına yönelik Cumhurbaşkanı tarafından sahiplenilmesini beklediklerini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde basın toplantısı...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde basın toplantısı...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

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