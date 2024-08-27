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Yeniden Refah Partisi'nden Cumhurbaşkanına Yapılan Hakarete Sert Tepki

Yeniden Refah Partisi yetkilisi Suat Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretleri kınadı ve parti hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 16:01
Yeniden Refah Partisi'nden Cumhurbaşkanına Yapılan Hakarete Sert Tepki

Yeniden Refah Partisi'nden Açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarına önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan'a Yapılan Hakaret Kınandı

Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerini kesinlikle tasvip etmediklerini vurguladı. "Bu açık bir hakarettir ve mahiyeti de bellidir. Sayın Cumhurbaşkanı'na yapılan bu hakareti kınıyoruz ve ayıplıyoruz" dedi.

Parti Üye Sayısı ve Hedefler

Kılıç, Yeniden Refah Partisi’nin resmi üye sayısının 550 bini aştığını ve ilk etapta 600 bin, ardından ise 1 milyon üye sayısına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Nihai hedeflerinin ise CHP'nin 1 milyon 600 bin olan üye sayısını geçmek olduğunu belirtti.

Ekonomik Durum Üzerine Değerlendirme

Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını dile getiren Kılıç, hükümetin ekonomik sorunları acilen çözmesi gerektiğini vurguladı.

Yerel Seçimlerdeki Başarı

Kılıç, yerel seçimlerde ülke genelinde 63 belediyenin Yeniden Refah Partisi adaylarına teslim edildiğini hatırlatarak, 50 aktif belediye başkanlarının görevlerinin başında olduğunu aktardı.

Saygı Vurgusu

Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan hakareti değerlendirdiği sırada, "Devletimizin başındakilere saygı duymak, bir siyasetçinin öncelikli görevidir. İcraatlarını benimsemediğimiz durumlarda bile saygı göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

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