Yeniden Refah Partisi'nden Doğu Akdeniz Eleştirisi: Bekin Açıklamalarda Bulundu

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, iktidarın Doğu Akdeniz politikalarını eleştirdi ve deniz yetki anlaşmalarının gerekliliğini savundu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:13
Yeniden Refah Partisi'nden Doğu Akdeniz Eleştirisi: Bekin Açıklamalarda Bulundu

Yeniden Refah Partisi'nden Doğu Akdeniz Açıklamaları

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, iktidarın Doğu Akdeniz politikasını eleştirdiği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Deniz Yetki Anlaşmaları Kaçınılmaz

Bekin, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye, KKTC ve Filistin ile deniz yetki anlaşmalarının artık kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı.

Orta Doğu'ya Yönelme ve Yunanistan Tavizleri

Bekin, iktidarın Doğu Akdeniz politikasını bir kenara atarak Orta Doğu'ya yöneldiğini savundu ve Yunanistan’a taviz üstüne taviz verdiğini belirtti. Mısır ve Suriye ile yaşanan sorunların Yunanistan ve GKRY tarafından fırsata çevrildiğini ifade etti.

Uluslararası Hukuk ve MEB Anlaşmaları

Yunanistan ve GKRY'nin Mısır ile imzaladıkları deniz yetki anlaşmalarının uluslararası hukuk açısından tartışma konusu olduğunu söyleyen Bekin, hükümetin bu konudan dersler çıkarması gerektiğini belirtti. Bekin, Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Anlaşması’nın Suriye ile de imzalanmasının Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki hareket alanını güçlendireceğini vurguladı.

Hükümetin Deniz Yetki Alanları Konusundaki Stratejisi

Sözlerine devam eden Bekin, "Yunanistan Dışişleri Bakanı ve diğer yetkililerin bu gelişmelere yönelik yaptıkları açıklamalar çok iyi okunmalı" diyerek Türkiye'nin ulusal çıkarlarına yönelik kararlı bir politika sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

Emekliler Yılı İronisi

Bekin, iktidarın geçtiğimiz yılı "emekliler yılı" ilan ettiğini hatırlatarak, "2024 yılı emeklilerin yılı olmaktan çok emeklilerin en zorlu yılı olarak tarihteki yerini almıştır" dedi.

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