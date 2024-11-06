Yeniden Refah Partisi'nden Erken Seçim Vurgusu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından, Türkiye'nin mevcut siyasal ve ekonomik durumunu ele aldı. Kılıç, "Sistemin de koalisyonun da sürdürülmesi artık mümkün değildir. Erken genel seçim kapıdadır. Çare, kapıdaki erken seçime kapıyı açmaktır," ifadesini kullandı.

İstanbul'a Daha Fazla Zaman Ayırılacak

Kılıç, İstanbul’a daha fazla önem vereceklerini ve kenti detaylı bir şekilde inceleyeceklerini kaydetti. Ayrıca, yarından itibaren Genel Başkan Fatih Erbakan liderliğinde olası bir erken genel seçim için hazırlıklara başlanacağını belirtti.

Tansiyon Yükseldi, Çözüm Yok

Kılıç, "Türkiye’nin, bize özgü mevcut başkanlık sisteminden kaynaklanan yüksek tansiyonu kaldıracak gücü kalmamıştır. Sorunların kaynağı olan bu sistem, ülkeyi ekonomik ve siyasi krizlere mahkum etmiştir," dedi. Ekonomik sıkıntılarla ilgili eleştirilerini dile getirerek, "Aylardır asgari ücret açlık sınırının altındadır. Yeni yılda asgari ücretin 35 bin lira olması gerekmektedir; en düşük emekli aylığı da buna göre güncellenmelidir," şeklinde konuştu.

Gündem Değiştirme Stratejisi

Kılıç, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine yapılan atamaların yasal dayanağının olmadığını savunarak, "Bu çetin gündem, hayat pahalılığının üstünü örtmektedir. İktidarın en büyük mahareti, gündem değiştirmektir," ifadelerini kullandı.