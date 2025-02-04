DOLAR
35,93 0,12%
EURO
37,3 -0,65%
ALTIN
3.280,14 -0,76%
BITCOIN
3.579.035,19 1,67%

Yeniden Refah Partisi'nden Hukuk ve Demokrasi Vurgusu

Suat Kılıç, Türkiye'nin finansal sorunlarının çözümünün hukuk ve demokrasi adımlarıyla mümkün olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:34
Yeniden Refah Partisi'nden Hukuk ve Demokrasi Vurgusu

Yeniden Refah Partisi'nden Kritik Açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin finansal görünümünün düzeltilmesi için hukuk ve demokrasi adımlarının atılması gerektiğini vurguladı.

Asgari Ücret Açıklaması

Kılıç, yılın ilk asgari ücretinin açlık sınırının altında kaldığını ifade ederek, mevcut ekonominin vatandaşları doğrudan etkilediğini söyledi. Hükümetin yıl sonu enflasyon hedefini tutturamayacağına inandığını belirtti.

Gıda Enflasyonu ve Hayat Pahalılığı

Hayat pahalılığının en önemli sebebi olarak gıda enflasyonunu gösteren Kılıç, "Tarım ülkesi Türkiye'de sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşmak mümkün değil. Kentte yaşayan vatandaşlarımız pazardaki fiyatlara yetişemez hale geldi," dedi. Ayrıca köylülerin her yıl zarar ederek tarlalarını terk ettiğini ifade etti.

Demokrasi ve Tutuklu Siyasetçiler

Kılıç, muhalefetsiz bir demokrasinin olamayacağını söyleyerek, "Türkiye'yi muhalif seslerin susturulduğu bir rejime dönüştürmek kimsenin yararına değildir," şeklinde konuştu. Tutuklu bulunan siyasetçi ve gazetecilerin derhal tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmaları gerektiğinin altını çizdi.

Öcalan ve Terörist Kimliği

Suat Kılıç, Abdullah Öcalan'ın yapacağı herhangi bir çağrının terörist kimliğini değiştirmeyeceğini vurgulayarak, "İmralı'dan yapacağı bir çağrı yeterlidir. Şu an barış elçisi olarak sunulmasını yadırgıyoruz," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Adı Sivas'taki Spor Salonunda Yaşatılacak
2
Zeytinburnu'nda Temizlik Görevlisini Darbeden Kick Boksçu Tutuklandı
3
Mısır ve Türkiye'den Terörizme 'Sıfır Tolerans' Bildirisi
4
Kütahya'da Sosyal Medyada Silah Paylaşan 12 Şüpheli Yakalandı
5
Bursa'da Tırla Çarpışan Otobüs Şarampole Devrildi: 9 Yaralı
6
Tunceli'de Kayaya Çarpan Araçta 1 Ölü, 6 Yaralı
7
Tutuklama Talebi: Sarallar Suç Örgütü Üyesini Kaçıran 7 Şüpheli

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!