Yeniden Refah Partisi'nden Hukuk ve Demokrasi Vurgusu

Yeniden Refah Partisi'nden Kritik Açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin finansal görünümünün düzeltilmesi için hukuk ve demokrasi adımlarının atılması gerektiğini vurguladı.

Asgari Ücret Açıklaması

Kılıç, yılın ilk asgari ücretinin açlık sınırının altında kaldığını ifade ederek, mevcut ekonominin vatandaşları doğrudan etkilediğini söyledi. Hükümetin yıl sonu enflasyon hedefini tutturamayacağına inandığını belirtti.

Gıda Enflasyonu ve Hayat Pahalılığı

Hayat pahalılığının en önemli sebebi olarak gıda enflasyonunu gösteren Kılıç, "Tarım ülkesi Türkiye'de sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşmak mümkün değil. Kentte yaşayan vatandaşlarımız pazardaki fiyatlara yetişemez hale geldi," dedi. Ayrıca köylülerin her yıl zarar ederek tarlalarını terk ettiğini ifade etti.

Demokrasi ve Tutuklu Siyasetçiler

Kılıç, muhalefetsiz bir demokrasinin olamayacağını söyleyerek, "Türkiye'yi muhalif seslerin susturulduğu bir rejime dönüştürmek kimsenin yararına değildir," şeklinde konuştu. Tutuklu bulunan siyasetçi ve gazetecilerin derhal tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmaları gerektiğinin altını çizdi.

Öcalan ve Terörist Kimliği

Suat Kılıç, Abdullah Öcalan'ın yapacağı herhangi bir çağrının terörist kimliğini değiştirmeyeceğini vurgulayarak, "İmralı'dan yapacağı bir çağrı yeterlidir. Şu an barış elçisi olarak sunulmasını yadırgıyoruz," dedi.