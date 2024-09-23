Yeniden Refah Partisi'nden Müslüman Ülkeler İçin Birlik Çağrısı

Yeniden Refah Partisi, Müslüman Ülkeler İçin Birlik Çağrısında Bulundu

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Müslüman ülkelerin İsrail'e karşı birlik olmasının önemini vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Zamanı

Bekin, Müslüman ülkelerin aralarındaki sorunları çözmek için güçlü bir irade göstermeleri gerektiğini belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri artık kaçınılmazdır," dedi.

İsrail'in Ortadoğu'daki Saldırıları

Basın toplantısında Bekin, İsrail'in ABD desteğiyle Lübnan'a başlattığı saldırıları eleştirerek, Orta Doğu'da yeni bir cephe açılmak istendiğini ifade etti. Bekin, "Bölge, ABD ve müttefiklerinin güdümünde yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor," diye konuştu.

Müslüman Ülkelerin Birliği İçin Adımlar

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, "İslam ülkeleri birlik sağlarsa İsrail bu suçları işleyemez" sözüne de değinen Bekin, Müslüman ülkelerin aralarındaki sorunları çözerek birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

D-8 ve BRICS Üyeliği

Bekin, ayrıca Türkiye ile Suriye arasındaki sorunların çözümünde atılan adımları olumlu bulduğunu belirterek, D-8 konusunda gerekli önemin verilmesini beklediklerini dile getirdi. BRICS'e yönelik üyelik yaklaşımını anlayamadıklarını belirten Bekin, "22 yıl içinde D-8 konusundaki adımlar zamanında atılmış olsaydı, durum çok farklı olabilirdi," ifadelerini kullandı.