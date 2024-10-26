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Yeniden Refah Partisi'nden Teknoloji Vurgusu

Fatih Erbakan, teknolojik üstünlüğün önemine dikkat çekti ve adaletin sağlanmasında kritik rol oynadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 12:38
Yeniden Refah Partisi'nden Teknoloji Vurgusu

Yeniden Refah Partisi 3. AR-GE Toplantısı'nda Teknolojinin Önemi Vurgulandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, düzenlenen 3. AR-GE Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Teknolojik üstünlüğün, zihniyeti bozuk olmayan, bütün insanlığın saadetini, selametini, huzurunu, refahını isteyen ve adaleti üstün tutacak bir zihniyetin elinde olması son derece büyük önem arz ediyor," ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan'ın Mirası

Erbakan, merhum Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın teknolojinin bir rahmet olduğunu vurgulayan sözlerini hatırlatarak, partisinin teknoloji ve AR-GE konularına verdiği önemi yineledi. Ayrıca, Erbakan, geçmişte Refah Partisi'nin iktidar ortağı olduğu dönemde bu alanlarda kaydedilen önemli ilerlemelere de dikkat çekti.

Teknolojik Üstünlük ve Adalet

Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünya sahnesinde adil bir dünya kurabilmesi için teknolojik olarak ileri bir seviyeye erişmesi gerektiğini dile getiren Erbakan, "Hem askeri hem siyasi hem de ekonomik bakımdan yüksek teknolojiye sahip olmak, bugünün dünyasında çok büyük önem arz etmektedir," dedi.

Adil Bir Dünya İçin Teknoloji

Erbakan, günümüzde teknolojiyi elinde bulunduran ülkelerin "bozuk zihniyetler" olduğunu ve bu nedenle adaletsizlik ile zulmün hakim olduğunu belirtti. Amerika ve İsrail'in Orta Doğu'da yarattığı olumsuzluklara dikkat çeken Erbakan, teknolojik üstünlüğün adalet arayışında büyük bir rol oynaması gerektiğinin altını çizdi.

AR-GE Başkanı'ndan Önemli Vurgular

Toplantıda Genel Başkan Vekili ve AR-GE Başkanı Prof. Dr. Doğan Aydal da sunum gerçekleştirdi. Aydal, uydu verilerinin uzaktan algılama programlarının madencilik, tarım, askeriye, ormancılık ve çevre konularındaki kullanımına dair bilgiler paylaştı. Ayrıca, "uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin" gelecekte her projede kullanılacağını belirtirken, bu sistemlerin uluslararası projelerde zorunlu hale geleceğini ifade etti.

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