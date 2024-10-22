Yeniden Refah Partisi'nden Terörle Mücadele Açıklamaları

Yeniden Refah Partisi'nden Sert Açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, düzenlediği basın toplantısında terörizme yönelik kritik mesajlar verdi. Kılıç, "Eğer terörist başı, örgüte silah bırakma çağrısında bulunacaksa, bu çağrıyı İmralı'dan yapabilir. Mesaj vermek istiyorlarsa tecritten çıkarsınlar," şeklinde konuştu.

Yenidoğan Çetesi Skandalı

Kılıç, partisinin genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündemdeki "yenidoğan çetesi" olayına da değinerek, bunun bir çete değil, bir cinayet şebekesi olduğunu vurguladı. 2023 Mart ayında ihbar edilen olayın, neden bu kadar geç açıklığa kavuşturulduğunu sorguladı. "Yenidoğan cinayet şebekesinin üzerine sonuna kadar gidilmelidir," ifadelerini kullandı.

TBMM Araştırma Komisyonu Talebi

Kılıç, çetenin tüm bağlantılarının araştırılması için TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması önerisinde bulundu ve muhalefet partilerinin bu öneriye destek vermesini istedi.

Uluslararası Gelişmelere Yorumlar

Bunun yanı sıra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara da değinen Kılıç, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümüne ilişkin başsağlığı dileyerek, İslam dünyasının tek ses olması gerektiğini ifade etti.

Daron Acemoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'na Tebrikler

Kılıç, Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanarak ülkeyi gururlandıran Daron Acemoğlu ile Superbike Dünya Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti.

MHP Liderinin Açıklamalarına Yanıt

Bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başının tecrit durumuna yönelik ifadelerine yanıt veren Kılıç, "Tecrit koşulları değiştirilebilir. Adalet Bakanı'nın yetkisi dahilindedir. Eğer hükümet tecrit koşullarını yumuşatmak istiyorsa bu mümkündür," şeklinde belirtti.

Kılıç, terörist başının Gazi Meclis'te konuşmasının asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, muhatapların da TBMM'deki DEM Partililer olduğunun altını çizdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında basın toplantısı düzenledi.