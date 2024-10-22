DOLAR
34,23 0,07%
EURO
37,03 0,02%
ALTIN
3.014,75 -0,69%
BITCOIN
2.309.921,28 0,32%

Yeniden Refah Partisi'nden Terörle Mücadele Açıklamaları

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, basın toplantısında terörle mücadele ve gündemdeki çete skandalına dair açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 17:00
Yeniden Refah Partisi'nden Terörle Mücadele Açıklamaları

Yeniden Refah Partisi'nden Sert Açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, düzenlediği basın toplantısında terörizme yönelik kritik mesajlar verdi. Kılıç, "Eğer terörist başı, örgüte silah bırakma çağrısında bulunacaksa, bu çağrıyı İmralı'dan yapabilir. Mesaj vermek istiyorlarsa tecritten çıkarsınlar," şeklinde konuştu.

Yenidoğan Çetesi Skandalı

Kılıç, partisinin genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündemdeki "yenidoğan çetesi" olayına da değinerek, bunun bir çete değil, bir cinayet şebekesi olduğunu vurguladı. 2023 Mart ayında ihbar edilen olayın, neden bu kadar geç açıklığa kavuşturulduğunu sorguladı. "Yenidoğan cinayet şebekesinin üzerine sonuna kadar gidilmelidir," ifadelerini kullandı.

TBMM Araştırma Komisyonu Talebi

Kılıç, çetenin tüm bağlantılarının araştırılması için TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması önerisinde bulundu ve muhalefet partilerinin bu öneriye destek vermesini istedi.

Uluslararası Gelişmelere Yorumlar

Bunun yanı sıra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara da değinen Kılıç, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümüne ilişkin başsağlığı dileyerek, İslam dünyasının tek ses olması gerektiğini ifade etti.

Daron Acemoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'na Tebrikler

Kılıç, Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanarak ülkeyi gururlandıran Daron Acemoğlu ile Superbike Dünya Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti.

MHP Liderinin Açıklamalarına Yanıt

Bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başının tecrit durumuna yönelik ifadelerine yanıt veren Kılıç, "Tecrit koşulları değiştirilebilir. Adalet Bakanı'nın yetkisi dahilindedir. Eğer hükümet tecrit koşullarını yumuşatmak istiyorsa bu mümkündür," şeklinde belirtti.

Kılıç, terörist başının Gazi Meclis'te konuşmasının asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, muhatapların da TBMM'deki DEM Partililer olduğunun altını çizdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezindeki Merkez...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezindeki Merkez...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında basın toplantısı düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AP'de İsrail’in Gazze ve Lübnan'daki Eylemleri Tartışıldı
2
Zeytinburnu'nda 12 Katlı Binada Yangın Çıktı
3
Mısır'da Tarihi Doğa Olayı: Firavun 2. Ramses Heykeline Güneş Işığı Vurdu
4
Milli Savunma Bakanı Güler ve KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nun Görüşmesi
5
İstanbul'da Su Kesintisi Uyarısı
6
Bakan Güler, Azerbaycanlı Mevkidaşı ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi
7
Yargı Reformu İçin Yeni Düzenlemeler TBMM'de Görüşüldü

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak