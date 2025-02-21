Yeniden Refah Partisi'nden TÜSİAD'a Sert Eleştiri

Suat Kılıç, basın toplantısında TÜSİAD'ın eylemsizliğini eleştirirken, gözaltına almaları yanlış buldu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:54
Yeniden Refah Partisi'nden TÜSİAD'a Sert Eleştiri

Yeniden Refah Partisi'nden Sert Açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) hakkında sert eleştirilerde bulundu. "Gözaltına alınmaları, polis marifetiyle götürülmeleri ve ifadeden sonra yurt dışı yasağı konulması yanlıştır ama TÜSİAD'ın yapmış olduğu eylemsizlik, ilgisizlik, kayıtsızlık ve senede sadece iki kez başını kumdan çıkarma durumu da son derece yanlıştır," dedi.

AK Parti Kongresine Katılmama Kararı

Kılıç, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne katılmama kararı aldıklarını da açıkladı. Bu kararın alınmasında Yeniden Refah Partili belediyeler ve başkanları üzerinde oynanan oyunlar, baskı ve yıldırma politikalarının etkili olduğunu ifade etti.

Gazetecilerin Sorularına Yanıt Verdi

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili de açıklamalar yaptı. Kılıç, eleştirilerini yineleyerek, eylemsizliği ve duyarsızlığı vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde basın toplantısı...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde basın toplantısı...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Putin, ABD Heyeti ile Görüşmeyi 'Olumlu' Değerlendirdi
2
Erzincan'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
3
Tekirdağ'da Eski Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası
4
İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitimler Ara Verildi
5
Kastamonu'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor
6
Kırşehir'de Durdurulan Tırda 3 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!