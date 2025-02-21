Yeniden Refah Partisi'nden TÜSİAD'a Sert Eleştiri

Yeniden Refah Partisi'nden Sert Açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) hakkında sert eleştirilerde bulundu. "Gözaltına alınmaları, polis marifetiyle götürülmeleri ve ifadeden sonra yurt dışı yasağı konulması yanlıştır ama TÜSİAD'ın yapmış olduğu eylemsizlik, ilgisizlik, kayıtsızlık ve senede sadece iki kez başını kumdan çıkarma durumu da son derece yanlıştır," dedi.

AK Parti Kongresine Katılmama Kararı

Kılıç, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne katılmama kararı aldıklarını da açıkladı. Bu kararın alınmasında Yeniden Refah Partili belediyeler ve başkanları üzerinde oynanan oyunlar, baskı ve yıldırma politikalarının etkili olduğunu ifade etti.

Gazetecilerin Sorularına Yanıt Verdi

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili de açıklamalar yaptı. Kılıç, eleştirilerini yineleyerek, eylemsizliği ve duyarsızlığı vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.