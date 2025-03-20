Yeniden Refah Partisi'nden Üretim ve İhracat Odaklı Ekonomi Çağrısı

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Türkiye'nin ekonomik geleceği için radikal bir öneride bulundu. Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ülkede üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomik modele geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Yüksel, esnafın zor durumda olduğunu ve birçok iş yerinin siftahsız kapandığını ileri sürdü. Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verilerine göre, 2024'te kapanan şirket sayısının önceki yıla göre yüzde 21,4 artarak 31 bin 416'ya ulaşmasının kaygı verici olduğunu belirtti.

Baskılanmış döviz kuru politikasının dış talebi azalttığını savunan Yüksel, düşük ücret politikasının iç pazardaki talebi önemli ölçüde düşürdüğünü dile getirdi. Çiftçilerin destek alması gereken miktarın ise 615 milyar lira olması gerekirken 135 milyar lira seviyesine düştüğüne dikkat çekti.

Artan ekonomik dengesizliklerin bireylerin ve toplumun ekonomik istikrarını tehdit ettiğini belirten Yüksel, "Yüksek fiyatlar, sadece yüksek enflasyon krizi ile izah edilemez; yaşam pahalılığı, enflasyonun ötesinde bir meseledir. Borç-faiz ekonomisi Türkiye'yi yıkıma götürüyor. Bu nedenle, borç-faiz-zam-vergi ekonomisi yerine üretime, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.