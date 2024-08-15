Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi Liderlerinden Önemli Görüşme

Yeniden Refah ve Gelecek Partisi Liderlerinden Kritik Ziyaret

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, aralarında yapılan istişarelerin ardından iki lider basın mensuplarının karşısına geçti.

Erbakan'dan Önemli Açıklamalar

Erbakan, burada yaptığı açıklamada, "14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı içerisinde yer alması, bu ittifakın başarısında kritik bir rol oynadı" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun Açıklamaları

Davutoğlu, ziyareti sonrası yaptığı konuşmada, Erbakan ile yapılan görüşmelerin anlamlı bir istişareye dönüştüğünü vurguladı. Ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyareti hakkında bilgi vererek, "Sayın Abbas, benimle her zaman iş birliği içinde çalışmış bir liderdir. Onun Güvenlik Konseyi'nden destek talep etmesi dünya için güçlü bir mesaj olacak" dedi.

Gazze'ye Dair Öneriler

Gazze'deki durumu yorumlayan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İslam İşbirliği Teşkilatı’nı olağanüstü toplantıya çağırma önerisinde bulundu. Davutoğlu, bu konularda ciddi adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

İki Partiden İşbirliği Vurgusu

Erbakan, ayrıca TBMM'de daha etkili bir varlık göstermek adına Saadet-Gelecek grubuyla iş birliği yapma noktasında görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Erbakan, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeleriyle ilgili de pişman olmadıklarını belirtti ve bunun Cumhur İttifakı'nın başarısına katkı sağladığını söyledi.

Erbakan: "Bu süreçte, her türlü adımda birlikte hareket etmek kararlılığındayız."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,(solda) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu(sağda) ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Erbakan ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,(solda) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu(sağda) ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Erbakan ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,(solda) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu(sağda) ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Erbakan ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,(solda) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu(sağda) ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Erbakan ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,(solda) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu(sağda) ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Erbakan ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,(solda) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu(sağda) ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Erbakan ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,(solda) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu(sağda) ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Erbakan ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,(solda) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu(sağda) ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Erbakan ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,(solda) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu(sağda) ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Erbakan ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,(solda) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu(sağda) ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Erbakan ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,(solda) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu(sağda) ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Erbakan ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,(solda) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu(sağda) ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Erbakan ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,(solda) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu(sağda) ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Erbakan ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.