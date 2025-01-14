Yeniden Refah'tan Evlilik Kredisi İçin Acil Düzenleme Talebi

Yeniden Refah Partisi'nden Evlilik Kredisi Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan faizsiz evlilik kredisinin 150 bin lira olarak belirlenmesini yeterli bulmadıklarını dile getirdi.

Evlilik Kredisi Miktarı Artırılmalı

Kılıç, "Diyoruz ki enflasyon ilavesiyle evlilik kredisi 150 bin lira değil, en az 350 bin lira olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu. Evlilik kredisi almak için belirlenen şartların zorluğuna dikkat çeken Kılıç, "Çiftlerin aylık gelirinin asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması şartı liste dışı bırakılmalıdır" ifadesini kullandı.

Asgari Ücret ve Ekonomik Koşullar

Kılıç, asgari ücretin ve memur ile memur emeklisi maaşlarındaki artışın yetersiz olduğunu öne sürdü. Ayrıca, DEM Parti'nin İmralı ziyaretinin ardından siyasi partilerle olan görüşmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Erken Seçim İhtimali

Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçimle ilgili açıklamalarını da yanıtladı. "Geçim zorsa, seçim şarttır. Açıkladığımız ekonomik ve sosyal veriler, Türkiye'de erken seçim koşullarının oluştuğunu gösteriyor" dedi. 2025 yılında iktidarın erken seçim kararı alacağını düşünmediğini sözlerine ekledi.