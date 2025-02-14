Yeniden Yargılamada Beraat Eden Cinayet Sanığı 20 Yıl Hapse Çarptırıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan cinayet davasında önemli bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili olarak yargılanan sanık, yeniden yapılan duruşmada 20 yıl hapse mahkûm edilerek tutuklandı.

28 Haziran 2023 tarihinde, 15 yaşındaki Umut Kaya'nın ölümüyle ilgili duruşmada, cinayeti işleyen Nurullah A. (23) 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak, Yargıtay'a itiraz eden maktulün babası Tahsin Kaya'nın avukatı, beraat eden yeğeni Nuri A.'nın yeniden yargılanması için başvuruda bulundu. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, sanıkların eylemlerinin özenli bir şekilde incelenmesine karar verdi.

Nuri A., olayda silahı kullanma konusunda ortak hakimiyet içinde bulunduğu gerekçesiyle 20 yıl hapse mahkûm edildi. Davanın bu şekilde sonuçlanması, adaletin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Dairenin tespitine göre; Nuri A. ve amcası Nurullah A. olay yerine gitmiş, Umut Kaya'ya ateş etmiş ve olay sonrasında birlikte kaçmışlardı.

Olayın arka planı ise çarpıcı detaylarla doluydu. 28 Haziran 2023 tarihinde, amca ve yeğeni bir tartışma sırasında Umut Kaya ile karşılaşmış, bu durum sonrasında cinayet gerçekleşmişti. Yapılan incelemeler sonucunda Nuri A.'nın eylemdeki rolü göz önünde bulundurularak ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi ve dosya Yargıtay'a temyiz incelemesi için gönderildi. Bu yargılama süreci, Adana’da yaşanan bir cinayet davasının nasıl sonuçlandığını gözler önüne seriyor.