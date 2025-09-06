Yenidoğan Çetesi Davası: 3 Tutuklu Hemşire Tahliye Edildi

Yenidoğan Çetesi Davasında 3 Tutuklu Hemşire Tahliye Edildi

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine ve haksız kazanca yol açtıkları iddia edilen davada, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi kararlarıyla üç tutuklu hemşire tahliye edildi.

Duruşmada gelişmeler

Duruşma, adliyenin konferans salonunda yapıldı. Mahkeme, savunmaların alınmasının ardından ara kararını açıkladı ve tutuklu sanık hemşireler Mehmet Halis Başli, Damla Atak ile Tuğçe Toptemel'in tahliyesine hükmetti.

Tahliyelerin ardından bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmayı içeren adli kontrol tedbirleri uygulandı. Mahkeme ayrıca bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verdi. Tutuklu 13 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma, 23 Aralık'a ertelendi.

Savunma beyanları

Tutuklu sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in avukatı Mesut Yıldırım, Adli Tıp Kurumu raporuna atıfta bulunarak müvekkilinin tıbbî yönden bir ihmali olmadığını savundu. Yıldırım, "Suçu kabahati neyse kabulümüz ancak Mert'in özellikle ölümlerle irtibatlanması mümkün değil. Mert'in teşhis tedavi yaptığıyla ilgili bir kanıt yoktur. Sevke aracılık yaptığı ortadadır. Kendisi katil değildir. Ölüme sebep olan kişi değildir. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Hasan Basri Gök'ün avukatı Aslı Özdemir ise Adli Tıp Kurumu raporunda müvekkili hakkında tıbbi hata bulunduğunun yer aldığını belirtti; ancak Gök'ün görmediği bir bebek hakkında tıbbi hatasının söz konusu olamayacağını savunarak tahliye talep etti.

Soruşturmanın ayrıntıları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, suç örgütünün elebaşı olarak gösterilen Fırat Sarı ile sevk ve idare sorumluları arasında adı geçen İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in bulunduğu yer aldı. İddianamede, örgütün amacı olarak yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini etkisiz hale getirip doluluk sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynayarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'dan üst sınırda ödeme almak gösteriliyor.

İddianamede, hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, gereğinden uzun yatırımlarla SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı öne sürülüyor. Ayrıca bebeklerin uygun sağlık hizmeti alabilecekleri yerlere değil, örgütün kâr sağlayacağı hastanelere yatırıldığı ve elde edilen gelirin büyük kısmının sağlık çalışanı örgüt üyeleriyle paylaştırıldığı ifade ediliyor.

Ceza istemleri ve dava süreci

İddianamede, sanık Fırat Sarı ve İlker Gönen için, 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" gibi suçlardan çeşitli kez olmak üzere toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendiği belirtiliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise toplam 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede diğer 44 sanık (8'i kadın) hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş ve bu hastanelerde tedavi gören bebekler ile hastalar kamu hastanelerine sevk edilmişti. Ayrıca, soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit edenlerin de tutuklandığı kaydedildi. Davanın sanıklarından İlker Gönen'in Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 1 Şubat'ta intihar ettiği bildirildi.

Ek iddianame ve dosya birleştirmesi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı fezlekesi doğrultusunda düzenlenen 57 sayfalık iddianamede 13 kişi sanık, Sosyal Güvenlik Kurumu ise suçtan zarar gören olarak yer aldı. Firari hemşire Serenay Şenkalaycı'nın iki dosyada da sanık olduğu iddianame, ana dosyayla birleştirildi. Mahkeme başkanı ayrıca, cumhuriyet savcısını tehdit eden sanık Mustafa Kemal Zengin'in dosyasını ayırmış, davadaki sanık sayısı 57 olarak devam etmişti.

Yargılama süreci devam ederken, mahkemenin son kararıyla üç hemşire tahliye edilirken birçok sanığın tutukluluk hallerinin sürdüğü ve dava takvimine göre bir sonraki duruşmanın 23 Aralık'ta görüleceği belirtildi.