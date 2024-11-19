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Yenidoğan Çetesi Davası: Duruşma Yarın Devam Edecek

İstanbul'da 47 sanığın yargılandığı 'Yenidoğan çetesi' davasında duruşma yarına ertelendi. Tutuklu sanık ifadeleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 19:54
Yenidoğan Çetesi Davası: Duruşma Yarın Devam Edecek

İstanbul'da, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine hedeflenen bebek acil hastalarını sevk ederek ölümlere ve haksız kazançlara sebep oldukları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması, sanıkların dinlenilmesine devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Duruşmanın Detayları

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya, Fırat Sarı gibi 22 tutuklu sanık, 20 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanıkların İfadeleri

Öğleden sonraki oturumda, tutuklu sanık Deniz Korkmaz, iddianamede belirtilen para transferleriyle ilgili olarak, çalıştıkları hastanelerde aldıkları maaşların az olması sebebiyle işletmelerin kendilerine para gönderdiğini ifade etti. Ayrıca, Korkmaz, kendisinin CİMER üzerinden yapılan şikayeti ortaya çıkardığını belirtti.

Tutuklu sanık Hüseyin Günerhan, böyle bir örgütün varlığını reddederek, “Hepimiz farklı hastanelerde çalışıyoruz. Kimse kimseden emir almıyor.” dedi. Bir hemşire olarak, sağlık sistemindeki hiyerarşiyi dile getiren Günerhan, bu davanın haklılığını sorguladı.

Tutuklu sanık Hüseyin Gündüz ise, üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini, yalnızca bir tanıdığından ilaç aldığını ve bu ilaçları sosyal medya üzerinden tanıştığı birine sattığını kaydetti.

Mahkeme Süreci ve Savunmalar

Fehmi Alperen, 17 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ambulans şoförü olarak çalıştığını belirtti. “Örgütle alakam yok.” diyen Alperen, hiçbir hastaneye sevk yapmadığını savundu. Duruşma, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarın saat 09.30’a ertelendi.]]>

Duruşma, yaklaşık 9 saat sürdü ve 5 sanığın savunmaları alındıktan sonra sona erdi. Mahkeme, ilerleyen günlerde daha uzun saatler sürecek duruşmaları planlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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