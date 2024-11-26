Yenidoğan Çetesi Davası: Duruşma Yarın Devam Edecek

İstanbul'da, yenidoğan hastalarını önceden anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda gerçekleştirilen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, tutuksuz sanık Avcılar Hospital Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız'ın savunması alındı.

Yıldız, iddia edilen eylemlerin gerçekleşmediğini ve bir hile söz konusu olmadığını öne sürerek, "Başhekim olarak her hastaya ne tür ilaç verildiğini ya da nasıl tedavi uygulandığını kontrol etmem mümkün değildir. Bu işlemler alanında uzman sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilmektedir," şeklinde konuştu.

Sanık ayrıca, tutuklu sanık doktor İlker Gönen ile olan tape kaydına dair, konuşmalarının sadece dosyalardaki eksiklikleri kontrol sağlamak için yapıldığını ifade etti. "Epikriz genellikle günlük olarak doktorlar tarafından yazılmalıdır, ancak bunların takibini yapmak mümkün değildir," diyerek durumu açıkladı.

Yıldız, tutuklu sanık Fırat Sarı ile yaptıkları anlaşmayı da dile getirerek, "Anlaşmamız ciro artışı ile ilgili değildir. Bizim personellerimiz, maaşları biz ödüyoruz," dedi ve danışmanlık hizmetinin karşılığını aldıklarını vurguladı.

Başhekimlerin Savunmaları

Tutuksuz sanık Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur ise, 8,5 yıldır hastanede çalıştığını ve bebek ölümleriyle herhangi bir ilgisi olmadığını savundu. Mahkeme başkanının sorularına verdiği yanıtta, ölen bebeklerin ölüm evraklarından haberdar olduğunu ancak neden ölmüş olduklarına dair hiçbir bilgiye sahip olmadığını ifade etti.

Tutuksuz hemşire Tuğba Özkaynak da suçlamaları reddederek, "Ben bebeğe neyse onu yaptım. O anda bebek neyse onu yazıyoruz," dedi ve tape kayıtlarındaki ifadelerin bağlamından koparıldığını savundu.

Tıbbi sekreter Sümeyye Özdemir de, hastaların işlemleriyle uğraştığını ve tape kayıtlarında geçen "Bizi kızlar patlatmış aslında" ifadesinin bir iletişim hatası olduğunu ileri sürdü.

Yaklaşık 7,5 saat süren duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarın saat 09.30'a ertelendi. Dava kapsamında toplamda 22 tutuklu sanık ile 7 tutuksuz sanığın savunmasının alınması tamamlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.