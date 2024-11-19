Yenidoğan Çetesi Davası İkinci Duruşmasında Şok İddialar

Yenidoğan Çetesi Davasının İkinci Günü Sürüyor

İstanbul'da, yeni doğan hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması ikinci gününde devam ediyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin adliyenin konferans salonunda yaptığı duruşmaya, tutuklu sanık Fırat Sarı ile 8’i kadın toplam 22 tutuklu sanık, 20 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Duruşma, çok sayıda avukat ve basın mensubu tarafından takip ediliyor.

Duruşma, tutuklu sanık Hasan Basri Gök'ün savunmasının alınmasıyla başladı. Duruşma esnasında salonda ve salonun önünde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İddianamede Yer Alan Suçlamalar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın liderliğindeki suç örgütünün, sanık doktor İlker Gönen ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir tarafından yönetildiği belirtildi.

İddianamede, suç örgütünün esas amacının, devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini devre dışı bırakmak ve doluluğunu sağlamak olduğu kaydedilirken, hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği ifade edildi. Bunun sonucunda, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) daha fazla ödeme alındığı ve bazı hasta yakınlarından fazla para talep edildiği belirtiliyor.

Ceza İstemleri ve Soruşturmalar

Sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilirken, Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istenmektedir. Diğer sanıklar için de benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede dolandırıcılık suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması talep edilmiştir. Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiştir; bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar, ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmiştir.

Ayrıca, yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E.'yi makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştır. Bu soruşturma süreci hala devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.