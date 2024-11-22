Yenidoğan Çetesi Davası: Sanık Savunmaları Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarını özel hastanelere yönlendirdiği iddia edilen 47 sanığın yargılandığı "yenidoğan çetesi" davasının duruşmasında sanıkların savunmaları sürüyor. Duruşma, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde, adliyenin konferans salonunda gerçekleştiriliyor.

Gıyasettin Mert Özdemir'in Savunması

Tutuklu sanık Gıyasettin Mert Özdemir, duruşmanın sabahındaki bölümde savunma yaptı. "Sadece Fırat Sarı'nın danışmanlık yaptığı hastanelere hasta yönlendirme işlemi yapıyordum," diyen Özdemir, yönlendirmelerden maddi kazanç elde ettiğini kabul etti. Özdemir, İstanbul'daki acil çağrı merkezi ile 112 birimlerinin ayrı olduğunu vurgulayarak sevk süreçlerini ve yaşanan zorlukları detaylandırdı.

Özdemir, 112 birimlerinin acil vakalara müdahalede yetersiz kalması sebebiyle sağlık çevresindeki bağlantılara başvurmanın hastaların menfaati açısından önemli olduğunu savundu. Yapılan sevklerin hastaların yoğun bakıma ulaşmasını hızlandırdığını belirtti.

Suçlamalara İtiraz

Özdemir, yargılama sürecinde kendisine yöneltilen suçlamaların haksız ve komik olduğunu ifade ederek, 12 yıllık sağlık tecrübesi olan bir profesyonel olarak bu iddialar nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. "Hiyerarşik bir yapı yoktur. Hemşirelere veya doktorlara talimat verdiğim iddiaları, ciddiyetini kaybediyor," dedi.

Daha önce sağlık sektöründe yoğun bakım hemşireliği yaptığını belirten Özdemir, bebek ölümleriyle ilgili sorumluluk alamayacağını ve bu tür iddialarla anılmaktan rahatsız olduğunu dile getirdi. Kendisine yöneltilen eleştirilerin 112 sistemine zarar verdiğini ve çalışanları zan altında bıraktığını öne sürdü.

Mahkeme ve Savcılıkla Çatışma

Duruşma sırasında mahkeme başkanı ile Özdemir arasında sert tartışmalar yaşandı. Özdemir'in, savcının art niyetli olduğu iddiaları üzerine başkan, "Savcı görevini yapmışsa bu art niyet değil, bir zorunluluktur," dedi. Özdemir, gelen denetim ekiplerinin niyetinin sorgulanamaz olduğunu savundu.

Özdemir, sevk ettiği hastalardan aldığı ödemeleri doğruladı, ancak bunların neye göre belirlendiği konusunda kesin bir yanıt veremedi. "Hasta başına 10 bin lira aldığım doğru değildir," diyerek, belirli bir tutarın olmadığını ifade etti.

Duruşmanın öğle arası sonrası sanık savunmalarının devam ettiği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.