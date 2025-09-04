Yenidoğan Çetesi Davası: Sanık ve Müşteki Beyanlarıyla Duruşma Yarına Ertelendi

Yenidoğan çetesi davasında duruşma yarına ertelendi

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan 16'sı tutuklu 57 sanık hakkında açılan davanın duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdürüldü.

Duruşma, adliyenin konferans salonunda yapıldı. Bazı müşteki avukatlarının ve sanıkların beyanları alındıktan sonra mahkeme heyeti duruşmayı ertelendi.

Müşteki avukatlarının beyanları

Müşteki Mehmet Hanifi Kaya'nın avukatı, Esenler Güney Hastanesi'nin bünyesinde bir bebeğin yatıp öldüğü ortamın hazır olduğunu belirterek, 'Bir bebeğin ölmesini istiyorsanız yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırmanız yeterli. ATK raporunun "Kaya" bebek özelinde yeterli olduğunu düşünüyorum. Kusuru olan tüm sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Müşteki Yusuf Karakoç'un avukatı ise Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna atıfta bulunarak, raporda her şeyin anlatıldığını, bebeklerin ölmesi için hastanede her koşulun hazırlandığını, bebeklerin vitaminlerinin verilmediğini, aç bırakıldığını ve suçun örgüt tarafından işlendiğini kaydetti.

Sanık savunmaları

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan sanık Çağla Durmuş, 1,5 yıldır tutuklu olduğunu, 'Karakoç' bebekten kimsenin sorumlu olmadığını, hiçbir örgütle bağlantısının bulunmadığını' belirterek tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Dursun Eryılmaz, ilgili raporun henüz eline ulaşmadığını, bu konuda beyanını sonraki duruşmada yapacağını bildirdi.

Tutuklu sanık Fırat Sarı ise savunmasında dosyalarda gerçek dışı belgelerin medyaya sunulduğunu ve toplumda algı oluşturulduğunu iddia etti. Sarı, 'İlk duruşmadan beri siz sordunuz, ben yanıtladım. Ben eksik, yalan bir şey söylemedim. İlk gün de dedim. Altı ayrı hastanede 6 ay boyunca ölüm gerçekleşti. Bunlar tıbbi ölümlerdi. Hepsinin tıbbi sıkıntıları vardı. Bebeklere gereken yapıldı. Korkunç bir tedavi yapılmadı.' dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.