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Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşma 2 Aralık'a Ertelendi

İstanbul'daki 'yeni doğan çetesi' davasının duruşması, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için 2 Aralık'a ertelendi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 17:20
Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşma 2 Aralık'a Ertelendi

Yenidoğan Çetesi Davasında Gelişmeler

İstanbul’da, bebek acil hastalarını özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 2 Aralık 2023 tarihine ertelendi.

Duruşma Detayları

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, tutuksuz sanık hemşire Bahar Kanık savunma yaptı. Kanık, suçlamaları kabul etmeyerek, 2015 ile 2020 yılları arasında Çorlu Reyap Hastanesi'nde çalıştığını belirtip, hastanede yaşanan yoğunluğı aktardı.

Kanık, “Sorumlu hemşire, Fırat Sarı’nın motivasyon ödemesi olarak bize para vereceğini söylüyordu. Biz bu parayı sorgulamadık. Ben sorumlu olduktan sonra Fırat Sarı parayı bana göndermeye başladı, ben de bu parayı hemşirelere dağıtıyordum.” ifadelerini kullandı.

Halime Alkari Bebek Hakkında Açıklama

Vefat eden Halime Alkari bebek ile ilgili olarak Kanık, durumu kötü olan bebek için Fırat Sarı’ya hastaneye gelmesi için haber verdiğini, bunun üzerine Sarı'nın kendilerine talimatlar verdiğini söyledi. “Bebeğin damarları dopamin ilacı nedeniyle tahrip olmuştu. Damar yolu açacak yer kalmamıştı ve son olarak kafasından damar yolu açmak zorunda kalmıştık.” diyerek yaşanan süreci aktardı.

Şaka ve Tepkiler

Duruşma başkanı, Kanık ile Sarı arasında geçen bazı tapeleri okuyarak, “Şakalar yapıyorsunuz, kendinizi o bebeklerin annelerinin yerine koyun. Bebeğiniz hakkında doktor ile hemşire böyle konuşsa ne hissedersiniz?” şeklinde soru yöneltti. Kanık, yapılanın yanlış olduğunu kabul etti.

Diğer Sanıkların Savunmaları

Tutuksuz sanık hemşire Ceylan Çetin, bebeklere bakmadığını ve ilaçların takibini yaptığını belirtti. İlaç eksiklikleri hakkında bilgi verdikten sonra, zaten bu durumun yönetimle paylaşıldığını ifade etti.

Duruşma, savunması alınmayan 3 tutuksuz sanığın dinlenilmesi için 2 Aralık 2023 tarihinde devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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