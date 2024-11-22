Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşma Ertelendi: İlker Gönen Savunmasını Yaptı

Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşma Ertelendi

İstanbul'da, yenidoğan bebeklerin acil hastalarını özel hastanelere yönlendirmek ve bu sayede haksız kazanç sağlamakla suçlanan 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması, tutuklu sanık doktor Fırat Sarı'nın savunması için yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, örgüt elebaşı olduğu iddia edilen tutuklu sanık doktor İlker Gönen savunma yaptı. Gönen, 2017 yılında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışırken, hocası aracılığıyla Fırat Sarı ile tanıştığını aktardı.

İlker Gönen’in Savunması

Sanık İlker Gönen, hocasının kendisine Sarı'nın sarılık tedavisinde kullanılmak üzere bir ilaç geliştirdiğini söylediğini belirtti. Sarı'nın, 2020'de kendisini arayıp Medisense isimli bir firma kurduğuna dair bilgi verdiğini, ancak bu durumun kendisine yeni olduğunu kaydetti.

“Kamu hastanelerinin yenidoğan yoğun bakım kapasiteleri dolu olduğunda, özel hastanelerde yer aramaya başlandığını” ifade eden Gönen, bu süreçteki sevk işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiğini de detaylı bir şekilde açıkladı.

Kamu Hastanelerindeki Durum

Gönen, İstanbul’daki 26 kamu hastanesinde doğum yapıldığını ve bu hastanelerdeki kuvöz oranının düşük kaldığını belirtti. “Kamu doluysa özel hastanede yer aranmaya başlanır,” diyen Gönen, 112 sisteminde normal sürecin dışında bir işlem gerçekleştirilmediğini savundu.

Yenidoğan Bebek Ölümü Üzerine Suçlamalar

Savunmasında, Kerem Muhammet Tokluoğlu isimli bebeğin ölümüyle ilgili suçlamalara da değinen Gönen, kalp masajı yaptırmamakla ötanazi yapmakla suçlandığını dile getirdi. “Hemşire gözleminde dosyada bir saat kalp masajı görülüyor. Nerede ötanazi, nerede kalp masajı yaptırmama?” ifadelerini kullandı.

Medya ve Uzman Görüşlerine Eleştiri

Gönen, kendisine yönelik suçlamaların, uzman görüşlerinin ve medyanın etkisiyle oluşturulmuş bir izlenim olduğunu savundu. “Benim yüzümden 47 kişi bebek katilliğiyle suçlanıyor,” diyen Gönen, medyadaki bilgilere dayandırılan iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

Yaklaşık 11 saat süren duruşmada, sanıkların savunması alınmaya devam ederken, davanın önemli bir nöbeti daha yarına ertelendi. Tutuklu sanık doktor Fırat Sarı'nın savunması ise yarın saat 10.00'da gerçekleşecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.