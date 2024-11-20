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Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşmalar Devam Ediyor

İstanbul'da 'yenidoğan çetesi' davasında tutuklu hemşire Damla Atak, bebek ölümündeki sorumluluklarını reddetti.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 19:58
Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşmalar Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşmalar Devam Ediyor

İstanbul'da, "yenidoğan çetesi" davasının duruşmasında dikkat çeken savunmalar yapılmaya devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmada, tutuklu sanık Damla Atak, bebek acil hastalarının ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddialarına yanıt verdi.

Tutuklu Sanık Damla Atak'ın Açıklamaları

Atak, Kaya bebek'in yaşamını yitirmesiyle ilgili yaşanan süreçte, Rıza Keykubad'ın, "Durumu kötü olursa fişini çekersin." ifadesini kullandığını belirtti. Duruşmanın ikinci oturumunda yapılan çapraz sorguda Atak, Kaya bebeğin 500 gram doğduğunu ve akciğerlerinin kanadığını ifade etti.

Atak, dönemin yoğun bakım doktorunun ve hastanenin gece nöbetçi doktorunun olmadığını, bu durumun tedavi süreçlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Kaya bebeğin hastaneye, annesinin kötü durumu nedeniyle sevk edildiğini vurgulayan Atak, "Bebeği sanık Şeyhmus Çelik görmedi, ancak kaydı yapılmadığı için kaşesi kullanıldı." diyerek savunmasını sürdürdü.

Rıza Keykubad'ın İfadeleri

Tutuklu sanık doktor Rıza Keykubad, savunmasında kendisinin pratisyen hekim olduğunu, olaylarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını savundu. "Bu bebeği hiç görmedim, hiçbir müdahalem olmadı. Ne benim ne de eşimin hastanede bulunduğu tarihlerde Kaya bebekle ilgili bilgim yoktu." dedi.

Kaya bebeğin ailesinin avukatı Ismail Kılıç, Keykubad'ın ailesinin yaşadığı acıyı dile getirerek, "Sanık kendi evladını hastaneden bisküvi kutusu içinde aldı." ifadesini kullandı.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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