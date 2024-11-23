Yenidoğan Çetesi Davasında Fırat Sarı'nın Savunması Devam Ediyor

İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' Davasında Elebaşı Fırat Sarı'nın Savunması Yapılıyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastaneler aracılığıyla sevk ederek ölümlerine neden olmakla suçlanan 47 sanığın davasında, örgüt elebaşı Fırat Sarı'nın mahkemedeki savunması devam ediyor.

Duruşmanın 6. Gününde Fırat Sarı'nın Açıklamaları

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada, Fırat Sarı, kendisinin 112 Acil Servis'e rüşvet vererek hasta almadığını vurgulayarak, "Bu mümkün değil. 112'den uygunsuz sevk alma durumu yok," ifadelerini kullandı.

Fırat Sarı, duruşmada savunmasının hazırlandığı avukatlarının vekilliğinden ayrıldığını belirterek, "Olaylar olduğundan beri tek amacım, maddi gerçeğin ortaya çıkması için savunmamı yapmaktı. Savunmamı yapmak istiyorum," dedi.

Geçmişi ve Örgütle İlişkisi

Sarı, tıp fakültesine başladığında yaşadığı zorlukları ve FETÖ ile olan ilişkisini anlatarak, bu bağlantının 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sona erdiğini ifade etti. "Yaşadığım toplumu, mesleğimi çok seviyorum. İnsan onurum, insanlığım bu süreçte kayboldu," dedi.

Hastanelerdeki Uygulamalar

Sarı, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde zorunlu hizmet yaptığını ve sonrasında Reyap Hastanesi'nde çalışmaya başladığını belirterek, "Doğan bebeklerin sağlık durumunun önceden anlaşılamayacağını" savundu. 112 nakil biriminin yetersiz olduğunu ifade etti.

SGK Dolandırıcılığı İddiaları

Saru, SGK dolandırıcılığı iddialarını reddederek, "Benim ölüm oranlarım, Türkiye'deki oranların altında. On binlerce sağlıklı çocuğu taburcu ettim," diye konuştu.

CİMER Şikayeti ve Suçlamalar

Dava sürecinde CİMER şikayetinin başında olan tutuklu hemşire Deniz Korkmaz ile ilgili yorumda bulunan Sarı, Korkmaz'ın ideolojik duruşunu eleştirdi. “Deniz, aşırı solcu. Vatan millet kaygısı taşımıyor,” diyerek onun motive eden niyetlerini sorguladı.

Duruşma, Fırat Sarı'nın çapraz sorgusu ile devam ediyor. Davanın ilerleyen günlerinde olayların aydınlatılması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.