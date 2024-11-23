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Yenidoğan Çetesi Davasında Fırat Sarı Savunma Yaptı

Yenidoğan çetesi davasında, örgüt elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın savunması dinlendi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 19:24
Yenidoğan Çetesi Davasında Fırat Sarı Savunma Yaptı

Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşma Devam Ediyor

İstanbul'da bebek acil hastalarını özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davada, örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen tutuklu sanık doktor Fırat Sarı, mahkemedeki savunmasını yaptı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, adliyenin konferans salonunda gerçekleştirilen duruşmanın altıncı gününde devam etti.

Sarı'nın Savunmasında Öne Çıkan İfadeler

Duruşma sırasında çapraz sorguya alınan Sarı, aralarında sanık Hakan Doğukan Taşçı ile olan telefon görüşmesine ilişkin olarak, "Doğukan'ın klasik tahrik edici konuşmaları var. Gerçeği yansıtmıyor," dedi. Sarı, bebeğin kuvözden düşmesiyle ilgili olarak yapılan yorumları da yetersiz bulduğunu ifade etti: "O bebek kuvözden sarkmış, yakalamışlar. Gidip muayenesini yaptım, hiçbir şeyi yoktu," diye belirtti.

Sarı, hemşire Hasan Basri Gök ile ilgili konuşarak, "Hasan Basri hemşirelik yapmadı, şoförlüğümü yapıyordu. Yazılı rapor hazırlama yetkisi yoktu" şeklinde savundu. Ayrıca, hemşire Bahar Kanık ile yaptığı bir konuşmada tahmin edilen espriyle ilgili de, "Siz duyunca irite oluyorsunuz ama bunlar muhabbet. Espri yapmış kendince, yapılmaması gerekiyordu," dedi.

Davayla İlgili Önemli Noktalar

Mahkeme başkanı, Sarı'nın savunmasının ardından, sanığın şirket kurma nedenine dair sorulara da yanıt verdi. Sarı, "Çalışan doktorlarımızı ortak edecektim. Burada danışmanlık sistemi var, örgütsel bir durum yok," diye ekledi. Ayrıca savcıya, "Sağlıklı çocuklara ilaç verilip yoğun bakıma alındığı oldu mu?" şeklindeki soruya, "Asla öyle bir şey olmaz. Onu bir insan yapmaz," şeklinde net cevap verdi.

Sarı, sorgulamalar sırasında son olarak, "Bu iddianamede bir tane somut delil yok," diye savundu. Davanın gelecekteki seansları için tarih de verildi; duruşma 26 Kasım Salı günü saat 10.00'a ertelendi. Tüm bunların yanı sıra, davada 22 tutuklu sanığın savunması alınmış oldu.

Sonuç ve Duruşmanın Devamı

Yaklaşık 8 saat süren duruşma sonunda, mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu davanın toplum üzerindeki etkisi ve sonuçları ise zamanla daha da netleşecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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