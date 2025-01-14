Yenidoğan Çetesi Davasında İkinci Duruşma ve Ara Karar Açıklandı

Yenidoğan Çetesi Davasında Mahkeme Ara Karar Verd

İstanbul’da gerçekleşen yeni doğan çetesi davasının ikinci duruşmasında, mahkeme heyeti, sanık avukatlarının reddihakim talebini değerlendirmek üzere dosyanın Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. Dava, evlerinde yaşanması muhtemel ölümlerin önlenmesi yerine, uygun sağlık hizmetinin yerine getirilmediği, yasadışı kazanç sağlandığı iddialarıyla umulan çeteye yönelik açılmış durumda.

Davanın Geçmişi ve İddialar

İddianameye göre, sanıklar arasında yer alan doktor Fırat Sarı, örgütün başı olarak pozisyon alırken, sanık İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ise bu çeteyi yönetiyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan detaylı 1399 sayfalık iddianamede, çetenin amacı, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin doluluğunu artırmak ve Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yüksek ödeme almak biçiminde tanımlanıyor.

Sanıkların, hasta bebeklerin sağlık durumlarının olduğundan daha kötü gösterilmesi ve gereğinden fazla süre hastanede tutulmasıyla SGK'den yüklü ödemeler aldıkları belirtiliyor. Ayrıca, bu süreçte bazı hasta yakınlarından da yüksek ücretler talep edildiği vurgulanıyor.

Cezai İstemler ve Son Gelişmeler

İddianamede, Fırat Sarı ve İlker Gönen için, 10 bebeğin ölümü nedeniyle dört suçlamadan toplamda 582 yıl hapis cezası talep ediliyor. Gıyasettin Mert Özdemir içinse 180 yıldan fazla ceza isteniyor. Ayrıca, 8'i kadın 44 sanık için benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

Mahkeme, duruşmayı 18 Şubat tarihinde erteledi ve tutuksuz yargılanan 4 sanığın tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan, ünlü hastanelerin ruhsatları iptal edildi, bu hastanelerdeki bebekler devlet hastanelerine sevk edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit eden kişiler de tutuklanmış durumda.

Olayla ilgili olarak Birinci International Hastanesi sahibi Ali Aksu ve bazı hemşirelerle ilgili yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirilmektedir.