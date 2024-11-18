Yenidoğan Çetesi Davasında İlk Duruşma Devam Ediyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarını kötü niyetle özel hastanelere yönlendirdiği ve bu süreçte ölümlerine sebep olduğu iddia edilen 47 sanığın yargılandığı 'yenidoğan çetesi' davasının ilk duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Duruşma, adliyenin konferans salonunda gerçekleştiriliyor.

Duruşmaya, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, baro başkanları ve çok sayıda izleyici katıldı. Duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı ve 8'i kadın olmak üzere toplam 22 tutuklu sanık ile 19 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıkların, bulundukları yerlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı belirtildi.

Duruşma, kimlik tespitleriyle başladı. Tutuklu sanık Fırat Sarı, bekar ve 2 çocuk babası olduğunu, aylık gelirinin 400 bin lira olduğunu açıkladı. Üstelik ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir de evli ve aylık gelirinin 40 bin lira olduğunu ifade etti.

Mahkeme başkanının kimlik tespiti ardından yeni belgelerin okunmasını sağladığı esnada, izleyici sıralarında oturan avukat Ömer Kavili'nin belge içeriğinin okunmaması ile ilgili itirazı tartışmalara yol açtı. Mahkeme başkanı, izinsiz konuşulmaması uyarısında bulununca Kavili salon dışına çıkarıldı.

Duruşmaya, SEGBİS'teki teknik bir arıza nedeniyle 45 dakika ara verildi. Duruşmayı, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu gibi önemli isimler de izliyor.

İddianame detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün, 112 acil çağrı merkezine gelen hastaların durumlarını kötüye kullanarak haksız kazanç sağladıkları belirtiliyor. Örgütün amacının, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin doluluğunu artırmak ve SGK'den üst düzey ödemeler almak olduğu kaydediliyor.

Sanıkların hastaların durumunu olduğundan daha kötü gösterdiği, bu sayede SGK'den yüksek ücret elde edildiği ve hasta yakınlarından fazladan para alındığı vurgulanıyor. İddianamede ayrıca, bebeklerin sağlık durumlarının iyileştirilmesi değil, maddi kazançların önceliklendirildiği ifade ediliyor.

Ceza istemleri

İddianamede sanık Fırat Sarı ve İlker Gönen için kasten öldürme, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak gibi suçlardan toplam 582 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise 589 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bununla birlikte, dolandırıcılık suçunun işlendiği belirtilen hastaneler ve şirketler için de kapatılma ve mal varlıklarına el konulması talep ediliyor. Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edildi ve buradaki bebekler kamu hastanelerine sevk edildi. Yenidoğan çetesine yönelik soruşturmayı yürüten savcıyı ölümle tehdit eden kişiler ise tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.